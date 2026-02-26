阿里山賓館再挑戰房價 360度賞景客房定價3萬5推花季優惠

阿里山賓館進攻奢華旅遊客群，再推出頂級客房主打沉浸式賞景。（阿里山賓館提供）

阿里山國家森林遊樂區內的阿里山賓館歷史悠久、坐享遊樂區最佳位置，其中百年「歷史館」首相套房曾接待7任元首入住，假日定價達4萬2000元，今年初受網友熱議；阿里山賓館新整修完成的「雲端之森」頂級客房開賣，其中360度全山景客房一泊二食假日定價3萬5000元，3月推出「櫻花季專案」優惠，再挑戰阿里山旅宿房價。

阿里山賓館表示，阿里山花季3月10日至4月10日為期1個月，阿里山林業鐵路百年蒸汽火車花季期間復駛，吸引鐵道迷搶搭百年蒸汽火車體驗穿越櫻花林道魅力；位於園區中心點的阿里山賓館配合花季，以「春櫻森活·詩意春光」為題，花季期間入住全新升級「雲端之森」頂級客房、日和雙人房、套房，入住贈送賞櫻隨行包。

全新「雲端之森」頂級客房價值不菲，360度視野全山景雙人房一泊二食定價3萬5000元，180度視野的山景雙人房定價3萬2000元。

阿里山賓館表示，新的頂級客房定價雖最高達3萬元，實際售價180度視野山景房平日2萬1000元、特殊假日2萬7000元，360度視野山景房平日2萬3000元、特殊假日2萬9000元。

阿里山賓館表示，阿里山花季除園區逾31種櫻花接力綻放，阿里山賓館1913舊事所前的百歲染井吉野櫻「櫻后」已含苞待放，全新客房用大面積落地窗設計，旅人不用趕路，在房內就能自在享受森林雲瀑，迎向櫻花山林。

阿里山花季許多鐵道迷預計上山拍攝櫻花鐵道景致。（阿里山賓館提供）

阿里山賓館歷史館前的百歲染井吉野櫻含苞待放。（阿里山賓館提供）

