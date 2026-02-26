宜蘭候鳥現蹤吸引鳥迷搶拍 民間、官方籲減少干擾行為

宜蘭擁有豐富多樣棲地環境，每年吸引大批候鳥度冬或停棲補給，近期陸續有稀有鳥種現蹤，吸引鳥迷搶拍。（圖由民眾提供）

宜蘭擁有豐富多樣棲地環境，每年吸引大批候鳥度冬或停棲補給，近期陸續有稀有鳥種現蹤，吸引鳥迷搶拍，不過卻傳出有人為捕捉精彩鳥姿，以麵包蟲或播放鳥音等方式誘使鳥類現身，宜蘭縣野鳥學會及縣政府均呼籲「減少干擾行為」，讓牠們能安心停留、順利啟程。

宜蘭縣野鳥學會表示，台灣位於東亞－澳洲候鳥遷徙線上，是許多候鳥長途遷徙途中極為重要的中繼站與休息站，宜蘭包含水田、河口泥灘地、魚塭與都市綠地等，均吸引候鳥停棲。

近期鳥會陸續接獲稀有鳥種現蹤消息，但也同時出現多起令人憂心的干擾行為，包括穿著青蛙裝進入魚塭驅趕鳥群，只為拍攝飛行畫面，或使用麵包蟲及播放鳥音誘使鳥類現身、投放老鼠吸引貓頭鷹出來覓食，以及以強光照射夜行性鳥類進行拍攝。

鳥會強調，這些行為不僅增加鳥類能量消耗，也可能影響其覓食、休息與安全，甚至改變原本的自然行為模式，對於正在長途遷徙、體力本就有限的候鳥而言，每一次驚擾，都是額外負擔，呼籲大家共同維護棲地秩序與生態環境，減少干擾行為發生。

宜蘭縣政府農業處表示，針對保育類鳥類，若以誘拍或餵食等方式騷擾，可能觸犯「野生動物保育法」第16條，並面臨刑事責任。一般鳥類雖非法規嚴格限制，但仍強烈不建議誘拍，若有「獵捕」行為，則明確違法，呼籲鳥友遵守「拍鳥不誘鳥、不獵捕、不干擾」等三不原則。

