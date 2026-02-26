為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獨家》詐團車手見錢眼開 竟找友人自導自演黑吃黑搶走220萬

    2026/02/26 16:22 記者林嘉東、吳昇儒／新北報導
    汐止警方與國道警察聯手，在國道湖口服務區將劉男等人逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市汐止區一名林姓婦人昨日下午2時許，受到詐騙集團蠱惑，領出220萬現金準備交付給劉姓車手，交付時卻遭到林姓男子搶走現金。而劉、林二人竟一同搭車離去。警方獲報後，一路追查，發現車輛出現在湖口服務區，隨其前往逮人。警方在車內起出220萬元現金及喪屍煙彈、安非他命等毒品，全案將依搶奪等罪，移送士林地檢署偵辦。

    據悉，36歲劉姓車手疑似想要黑吃黑，知道詐團派自己到汐止取款的時間、地點後，找來30歲林姓友人偽裝成搶匪，並找來26歲的王女開車接應。等受騙的林姓老婦人在汐止火車站準備交付款項時，林男再出手行搶，3人一同搭車南下逃逸。

    新北市汐止警分局一路調閱監視器，發現林、劉二人搭上王女駕駛的租賃車上國道逃逸後，便與國道警察合作，鎖定該車進入新竹縣湖口國道服務區；隨即派員趕抵現場埋伏。

    偵辦人員發現王女等人在服務區加油站加油時，無法駕車逃逸時，立即上前攔查，將3人逮捕到案，並在車內查獲被騙婦人裝有220萬元的背包及二級毒品依托咪酯、安非他命與吸食器。

    警方詢問得知，林姓老婦人被詐騙集團以假投資為餌，騙她拿出220萬元積蓄投資，詐團則找來劉姓車手取款，沒想到反而變成黑吃黑。

    警方將3人帶回偵訊，並釐清動機，另林姓婦人遇詐案，也將持續溯源、擴大追查不法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    汐止警方與國道警察聯手在國道湖口服務區逮人。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在車內起出220萬元現金及喪屍煙彈及安非他命。（記者吳昇儒翻攝）

