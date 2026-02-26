為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化男教練涉性騷返校執教 人本中辦：校方調查結果不合理

    2026/02/26 16:10 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣傳出國中女學生遭男教練霸凌、體罰與性騷，性騷案件仍在申復中，教練已完成復職手續。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣傳出國中女學生遭男教練霸凌、體罰與性騷，性騷案件仍在申復中，教練已完成復職手續。（資料照，記者劉曉欣攝）

    針對彰化縣某國中女學生遭到同校男教練性騷擾、霸凌與體罰，在去年提出申訴，性騷還在申復中，男教練卻已辦好復職手續，人本基金會台中辦公室主任曾芳苑表示，體罰有LINE截圖，性騷有照片與影片，2項卻都不成立，而調查報告所有的受訪對象證詞都是一致的，這代表運動選手受到出賽權與培訓的壓力，只能聽教練，才會說法完全相同。

    曾芳苑強調，調查委員認定沒有體罰，採證教練說詞為這些隊規是學校規定，他只是寫出來，並沒有執行，但教練沒有執行，為何LINE群組會出現體罰，這並不合理。

    曾芳苑指出，無論是體罰、霸凌或性騷部分，校方調查機制都不是很公平，找出來接受調查的隊員，都說沒有這件事，高度懷疑體育單項選手本身受限於教練，因為出賽權或訓練都與教練有關，只能一切都聽教練的；何況，教練還發動隊上2組學生對女學生提出霸凌指控，但調查結果出爐，確定並不成立。

    尤其，校事會議調查委員是彰化縣某國中學校的校長，但這起事件因為背後地方有力人士，牽涉到經費問題，最後體罰與霸凌調查結果就是不成立，這部分將會提出陳情。至於性騷部分，家長已提出申復，縣府已安排申復審議小組會議。

    曾芳苑強調， 這起女學生與男教練的性平事件，所有證詞都是大同小異，都說沒看過，目前仍在申復期間，教練並不適合先復職，因為男教練長期以來都會透過要對女學生經絡放鬆，進而有身體接觸，也讓學生覺得不舒服。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    相關新聞請見︰

    獨家》沒事了？涉性騷教練將重回校園 受害女國中生嚇到不敢上學

    彰化縣傳出某國中教練會對女學生按摩，包括大腿內側。（民眾提供）

    彰化縣傳出某國中教練會對女學生按摩，包括大腿內側。（民眾提供）

