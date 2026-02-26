「探索北橫」櫻花勇士自行車活動 下午3點起開放800人報名

「探索北橫‧騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動將於3月21日、22日舉行。（資料照，桃園市政府提供）

桃園市政府風景區管理處將於3月21日、22日連續2天舉行「探索北橫‧騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，邀民眾從慈湖遊客中心出發，經羅馬公路到高遶溪古圳廣場，再折返回慈湖遊客中心，挑戰71.4公里路線，今天下午3點起開放800人次報名，到3月15日或額滿為止。

風景區管理處長廖育儀說，櫻花勇士自行車活動3月21日開放500人次報名、3月22日開放300人次報名，參加民眾將可獲贈以「櫻花勇士」、「探索北橫」、「自行車」等意象設計的參加禮、完騎禮、完騎獎牌；連續10年參加活動的民眾，蒐集歷年完騎證明或可佐證年度的照片，上傳到報名網頁指定信箱，還將在「連續10年完騎」頒獎典禮上獲頒紀念獎盃。

櫻花勇士自行車活動將規劃3處補給站，分別在羅浮聖興宮、高遶溪古圳廣場、慈湖遊客中心，補給物資除飲用水外，還有復興區的季節性水果、部落特色烤肉，以及桃園觀光工廠出產的巧克力等，廖育儀提醒，民眾報名櫻花勇士自行車活動，須繳交500元包括報名保證金365元、ACCUPASS報名平台金流服務費35元、物資處理費100元，完成全程活動後，現場退還保證金365元；至於未出席民眾的保證金365元，則將全數捐贈公益團體，相關資訊可洽詢「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」臉書粉絲專頁。

參加「探索北橫‧騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動的民眾有機會獲贈完騎獎牌。（桃園市政府提供）

