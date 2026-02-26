配合桃園龍潭「2026迎古董接財神」 警方祭交管措施

配合「2026迎古董接財神」活動，警方將祭出交通管制措施。（資料照，警方提供）

桃園市龍潭區明起2天「2026迎古董接財神」傳統民俗活動，龍潭警分局配合27日迎古董嘉年華之親子變裝踩街，規劃當天中午12點到晚間8點，單向管制南天宮到神龍路與南龍路口，雙向管制神龍路與南龍路口到東龍路武德殿，28日下午4點到深夜12點則雙向管制「龍潭接財神繞境祈福」活動路線，僅開放中正路往平鎮方向作為單向調撥車道。

警方表示，27日親子變裝踩街路線從南天宮出發，左轉神龍路、右轉北龍路、右轉東龍路抵終點武德殿，警方當天中午12點起，南天宮到神龍路與南龍路口將單向管制，神龍路與南龍路口起到東龍路武德殿，都會雙向管制。

28日龍潭接財神繞境祈福，路線起點為龍元宮，出發後左轉東龍路、左轉龍青路、左轉中正路、左轉北龍路、左轉聖亭路、左轉龍元路返回龍元宮，警方規劃中正路的龍青路口到北龍路口間，開放往平鎮方向單向調撥通行，其餘繞境祈福路線都將雙向管制通行。

龍潭分局長施宇峰呼籲，民眾參加活動多利用大眾交通工具，若自行開車可將車輛停放龍潭大池周邊新龍路、聖亭路、中豐路等路段的路邊停車格，或龍潭運動公園旁、龍華路公有停車場與附近的民間收費停車場，切勿違規停車而妨礙交通。

配合「2026迎古董接財神」活動，警方將祭出交通管制措施。（資料照，警方提供）

