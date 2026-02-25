數A與國文爆難！中一中數A83人滿級分 中女中國文112人滿級分

台中一中今年數A有83人滿級分。（記者蘇孟娟攝）

今年大學學測數A及國文，考生反映爆難，成績出爐，台中一中數A有83人滿級，比去年還多1人；中女中國文112人滿級分，表現超搶眼；此外，一中有1人6科90級「大滿貫」滿級分，4科60級達23人；中女中有2人90級滿級分。

台中一中指出，今年數A雖有不少考生反映考題難，但一中數A滿級分的學生有83人，比去年還多1人；另一中有多達151人自然科滿級分，比去年多17人，有1人6科全報考達到90滿級分「大滿貫」佳績，另有23人4科60滿級分。

請繼續往下閱讀...

台中一中估今年約有150名學生達報考醫學系實力，另有150名學生達報考頂大電資相關科系實力，至於人文社會科也有逾90人達到挑戰頂大法商等水準，整體而言，今年表現在水準之上。

今年國文科考生反映爆難，甚至連不少國文老師都跳出來熱議今年國文科「太挑戰」，台中女中今年國文科滿15級分學生數維持跟去年差不多水準，有多達112名學生國文科滿級分，全國的國文科頂標是13級分，女中學生挑戰學測後校內頂標卻是15級分，語文實力在中投區名列前茅。

台中女中指出，學校訂有校訂必修強化學生閱讀素養，甚至高三也開「閱讀素養能力課程」，讓學生強化相關能力，助攻學生不被「考倒」。

此外，中女中有2名學生6科全報考且滿級達到90滿級分「大滿貫」佳績，也有3人4科60滿級分；今年數A難，但仍有12人滿級分，數A、數B的校內頂標均比全國頂標高。

學測國文爆難，台中女中多達112人滿級分。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法