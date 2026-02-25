為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中機場領行李等太久 海關新增手提行李安檢動線

    2026/02/25 15:49 記者張軒哲／台中報導
    台中機場因航廈空間有限，入境提領行李區域遭質疑動線不佳。（記者張軒哲攝）

    台中國際機場旅客日漸增加，去年中起，陸續有台中機場旅客及民代反映，從行李領取到出關等待時間過長，因航廈空間有限，導致場面混亂。台中機場今日指出，今年海關有增加1台手提行李X光機，啟用後，安檢動線已經有改善。

    民航局指出，台中國際機場國內航線、國際定期航線，疫情後總客運量穩定攀升，去年達到251萬人次，較疫情前2019年同期回復96%總客運量，其中國際線171萬人次，已超過疫情前169萬人次，預期今年整體運量將完全回復甚至超越疫情前水準，同時民航局已於去年啟動「台中國際機場2045年整體規劃」，規劃第三航廈及航機維修區。

    台中機場出境跟入境時間較桃園機場快速，但仍有許多旅客抱怨台中機場若遇到有班機同時間抵達，從行李領取到出關的等候時間甚至達1小時，航廈空間有限，返國旅客擠在行李轉盤前，場面混亂。立委蔡其昌去年有邀集交通部長陳世凱、民航局長何淑萍會勘台中機場，行政院長卓榮泰1月初也專程前往了解台中機場航廈動線。

    蔡其昌指出，為緩解報到人潮，台中機場報到櫃檯由24個增至34個，增設4座e-Gate自動查驗通關系統提升出入境效率，啟動入境分流措施，提升檢疫效率，盼能縮短旅客入境時間。

