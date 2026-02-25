北市補助育兒減少工時計畫 南市不跟進

台南強調務實育兒政策，回應北市減少工時新政。（記者洪瑞琴攝）

針對台北市推出「育兒減少工時計畫」，南市政府發言人田玲瑚表示，市長黃偉哲任內推動多項務實育兒友善政策，包括全市新增13處親子悠遊館、興建92座特色公園，為爸爸媽媽打造安心陪伴空間，讓孩子在遊戲中學習、在戶外發展體能。

田玲瑚表示，市府也積極鼓勵企業提供彈性工時、育嬰留職停薪與家庭照顧假，並透過企業托兒宣導會、減班休息補貼等措施，協助勞工平衡工作與家庭，「目前台南持續推動現行育兒友善相關政策，沒有要更新的計畫」。

田玲瑚指出，台北市推動新政的同時，也凸顯現行《財政收支劃分法》下資源分配的落差。根據財政部公告，2026年度中央普通統籌分配稅款，台北市獲配總額1149億元，淨增加442億元；台南市獲配總額491億元，淨增加169億元。台北市光是增加額度即為台南的約2.6倍，在資源優勢下推動大規模社福政策相對寬裕；反觀台南須在有限增額中，同步支應幅員廣大的偏鄉需求、基礎建設及教育醫療等多元支出，財政運用更顯審慎。

田玲瑚強調，台南的資源不如台北充裕，無法不斷推出「大撒幣式」的福利政策，但市府仍會善用有限資源，將每一分錢花在刀口上，持續推出各項育兒友善福利政策，也期待立法院能正視《財劃法》的公平性問題，讓各縣市在相對均衡的財政基礎上，享有更完善的福利保障。

