出售小物成功一看訂單「倒賠14元」！小賣家傻眼怒轟蝦皮

一名網友近日在Threads上發文，表示在蝦皮售出一件50元的小物，訂單完成後，卻被扣除高達64元的手續費。（蝦皮提供）

上網購平台出清用不到的東西，沒想到東西賣出不只沒賺錢，反而還要倒貼。一名網友近日在社群發文，表示在蝦皮售出一件50元的小物，訂單完成後，卻被扣除高達64元的手續費，訂單進帳金額顯示出現荒唐的「-14元」，圖片曝光後引起討論。

原PO日前在臉書抱怨社團發文，貼出交易訂單明細圖片，並不滿地表示：「請問各位前輩這是是我要倒貼14塊給蝦皮的意思嗎，第一次賣東西不太懂？」貼文曝光後引發討論；昨日又有一名網友在Threads上發文，同樣也是賣50元的東西，被收取手續費後倒貼14元。

相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「自己花時間拍攝、上架、包裝、寄出，最後欠蝦皮14元」、「這時候蝦皮小編特別安靜 都不會來海巡」、「這種文章都不會看到蝦皮小編出現」、「真希望有個取代蝦皮的電商平台」；還有不少網友指出自己有相似經驗，留言表示：「我另一個帳號就是因為運費莫名其妙欠50元，我就直接放棄帳號」、「欠60元被鎖帳號」。

據了解，蝦皮今年1月推出新的收費服務政策，提供兩種方案供賣家選擇，方案一為單筆訂單金額抽6%，方案二則為每單固定收費60元，不過要是賣家未選擇方案，會自動採取方案二。

有網友在留言區提醒上述新規定，但網友普遍認為平台自動幫忙選擇方案的方式不合理，更缺少「防呆機制」；此外，有不少在蝦皮有販售經驗的網友，貼出自己被依照方案抽成的訂單明細，表示自己被平台抽成抽得相當心痛。

對於收費方式引起討論，蝦皮回應，將持續蒐集賣家意見並優化方案。

