    北市推校校有公托！今年增16處據點 增620名收托名額

    2026/02/25 13:58 記者孫唯容／台北報導
    台北市社會局今（25日）舉辦新政記者會，局長姚淑文宣布，今年將新增16處公托據點，其中12行政區都有1處國小校園設置據點，其餘4處則將選定社宅、機關餘裕空間，預計超過620名孩童受惠。（記者孫唯容攝）

    台北市公托名額稀少，候補名額高達3千餘人，不少家長為公托搶破頭。台北市長蔣萬安去年拍板「校校有公托」政策，未來北市所有公立國高中小學都必須附設公托中心。台北市社會局今（25日）舉辦新政記者會，局長姚淑文宣布，今年將新增16處公托據點，其中12行政區都有1處國小校園設置據點，其餘4處則將選定社宅、機關餘裕空間，預計超過620名孩童受惠。

    蔣萬安去年宣布，將全力推動公共托育，不只是有閒置教室的學校，未來要朝向任何一所台北市的公立國小、國中、高中，都必須附設公托中心，他認為，利用現有學校的空間附設公托中心或是公立幼兒園，是最能讓父母親放心的地方，且學校原本就是依人口常態分布選擇設置的地點，因此將可讓市民方便接送孩子，也是效利用公共資產的做法。

    目前台北市共有92處公托中心，總收托數為2008人次，今天社會局表示，「校校有公托」總服務據點將達到16個點，其中12個行政區中，每區都至少會有1所小學在校園空間設置公托，另外有4處托育據點將擇定社宅、機關餘裕空間，整體再可以增加620人受託。

    姚淑文指出，目前「校校有公托」執行面最大的困難點在於，校園需要有足夠餘裕的空間，而即便面對少子化，台北市仍少有廢校的狀況，甚至滿額的學校民眾依然搶破頭就學，因此未來沒有有餘裕空間，形成限制，未來將轉而尋找在學校鄰近的據點，可以給予支持與協力。

    社會局婦女福利與兒童托育科科長粘羽涵也補充，今年新增的12個校園公托據點，最快約11月初可以陸續開辦受托，而剩餘4處在社宅、機關空間的公托據點，則在7、8月份就能開辦。

