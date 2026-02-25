藍白惡意不審總預算 TPASS 2.0旅客回饋金被迫延後領

國民黨和民眾黨聯手惡意不審今年度總預算，最影響一般民眾的權益就是行政院通勤月票TPASS。交通部公路局指出，由於總預算未通過，TPASS 2.0常客優惠1月份的回饋金得延後領取，時程會再公布。（資料照）

國民黨和民眾黨聯手惡意不審今年度總預算，最影響一般民眾的權益就是行政院通勤月票TPASS。交通部公路局指出，由於總預算未通過，TPASS 2.0常客優惠1月份的回饋金得延後領取，時程會再公布。

行政院通勤月票TPASS的預算之前是以疫後特別條例預算支應，今年起由交通部公路局編列公務預算，但由於是新預算、非延續性的預算，因此在國民黨和民眾黨惡意不審總預算的情況下，被迫無法通過。

目前TPASS月票的預算是各地方政府自行編列的預算，交通部公路局的補助則因藍白不審總預算，以致無法撥給各地方政府，目前仍能購買TPASS月票；但是「TPASS 2.0」常客優惠的回饋金是由公路局編預算回饋，所以預算未過就無法支應。

公路局說明，今年度的年度TPASS 2.0常客優惠 （包含年滿70歲以上自願繳回駕照TPASS乘車回饋），原定今天（25日）起可領取今年1月的回饋金，因年度預算尚在審議程序，公路局將另行公布今年回饋金領取時程，民眾每月乘車回饋情形將持續計算，權益不會受到影響。

