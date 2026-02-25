為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學測成績揭曉 斗六高中女狀元5科滿級分

    2026/02/25 13:57 記者黃淑莉／雲林報導
    學測成績公布，斗六高中李亞孺（右）、蔡瑞隆，4科滿級分。（斗六高中提供）

    學測成績公布，斗六高中李亞孺（右）、蔡瑞隆，4科滿級分。（斗六高中提供）

    115學年度大學學測成績今（25）日公布，雲林斗六高中表現優異有2人4科60級分，其中李亞孺報考6科，僅被考生視為大魔王的數A拿到14級分，其他都5科都滿級分15級分。校長程俊堅表示，李亞孺學習步調穩定，高中三年一直維持在班上前3名，目標將申請醫學系相關科系。

    李亞孺在文科、理科都表現優異，國中會考全國榜首5A10+且作文6級分，進入斗六高中數理資優班，高中成績一直名列前茅，她不僅在114學年度普通高中數理及資訊學科能力競賽生物科決賽中獲三等獎殊榮，更是全國社區高中唯一入選生物奧林匹亞選訓營36人國手名單中。

    程俊堅指出，今年頂尖學生表現亮眼，數A考題偏難被許多學生稱為大魔王，斗高學生表現不降反升，達到前標人數較去年增加30%，另自然科成績達前標人數也成長28%。

    程俊堅說，這幾年學校加強帶動整體讀書風氣，在這次學測展現成果，各科均標都較往年進步，英文科成長約30%，數學B成長22%，社會科亦由168人增加至183人，顯示基礎學力普遍提升。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播