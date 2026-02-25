為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    德光中學學測亮眼 鄧尚沄、吳蕎薺特殊選才提前鎖定名校

    2026/02/25 13:53 記者洪瑞琴／台南報導
    德光中學學測亮眼表現，頂標與前標人數再創新高。（圖由德光中學提供）

    德光中學學測亮眼表現，頂標與前標人數再創新高。（圖由德光中學提供）

    今（25日）大學學測放榜，德光中學學生再創佳績。全校30人4科達頂標（50級分以上），另有83人4科達前標（44級分以上）。數理班學生在國文、英文、數A及自然科總分方面，39%達頂標、89%達前標；語文班4科總分也有30%達前標，展現穩健實力。

    除了學測成績，今年德光也有2位學生透過「特殊選才」提早錄取理想大學，成為校園亮點。鄧尚沄同時獲得成功大學外文系、中央大學英美文學系、中山大學外文系與中正大學外文系錄取通知。她分享，自己從小對英文充滿熱忱，小學挑戰全民英檢、國三即通過中高級，並在英文創意說書比賽高中組獲全國第1名。為符合特殊選才資格，她取得托福106分、多益975分，並創作英文小說及話劇劇本。高二下，她代表台灣參加教育部「英語外交小尖兵種子營」赴美交流，親身驗證：「當目標明確且全力以赴時，機會會為努力的人敞開。」

    另1位學生吳蕎薺則引用紀德名言：「每顆星辰都有既定的軌跡，每顆心都能找到自己的軌道。」在校園多元環境中，她找到了前進方向。她參加地理奧林匹亞專題探究、愛爾蘭遊學等國際交流活動，開拓國際視野並精進英語能力。經過書審與面試，她錄取政治大學創新國際學院，並順利獲得英國 曼徹斯特大學管理學院及其他4所英國名校錄取通知。

    校長楊惠娜、教務處團隊與家長會長許永杰感謝高三老師的辛勤指導，也期勉尚在準備分科測驗的學生堅持到底。今年德光中學響應環保，改以電子鞭炮慶祝，鼓勵全校師生持續努力、迎接新挑戰。

