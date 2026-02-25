高雄228連假交通管制上路 規劃替代道路因應

高雄228連假交通管制上路，民眾務必提前規劃行程。（高市交通局提供）

228連假自2月27日起共3天，預計返鄉、出遊人車潮激增，元宵節也將近，高雄旗山、美濃、佛光山、旗津、西子灣、哈瑪星、駁二等觀光景點，將湧入大量人、車潮，高市將實施交管措施，民眾出遊前應先查詢景點交通資訊及替代道路，避免塞車。

交通局表示，228連假「高雄冬日遊樂園」活動也持續進行，會場周邊五福三、四路、七賢三路、成功路、海邊路等道路將實施階段性交通管制，周邊道路加強違停取締及拖吊，請民眾配合現場員警、義交指揮，民眾可多搭乘捷運、輕軌、公車前往。

此外，捷運中央公園站提供接駁車，可至英雄路觀賞日本人氣IP「超人力霸王」，欲前往冬日遊樂園則在捷運三多商圈站有公車黃1至旅運中心。

另針對佛光山與美濃地區，適逢元宵祈福熱潮，佛光山周邊省道台29線預期將現大量車湧入，屆時將視交通狀況實施彈性管制，建議前往參觀燈會的民眾，可於高鐵左營站搭乘「哈佛快線」或8501、8502等快捷公車，避免因尋找停車位而耽誤行程。

至於美濃地區，由於熱門景點周邊巷弄狹窄，連假期間省道台28線與中山路段易發生壅塞，呼籲遊客將車輛停放至指定停車場，並可多利用替代道路避開尖峰路段。

年前剛開幕的內門野森動物學校，在假日也有提供旗山轉運站至野森動物學校的接駁車，民眾可由高鐵左營站/台鐵新左營站/高雄捷運左營站搭乘旗美國道10號快捷公車至旗山轉運站轉乘。

交通部公路局正在辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行，交通局建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

高雄228連假交通管制上路提醒民眾提前規劃行程。（高市交通局提供）

