學測放榜！台南一中7成衝上全國前標 數B、英文表現最搶眼

台南一中於學測前1個月開設「活力補給站」、「教師夜間諮詢」，為考生提供堅強又溫暖後盾。（圖由台南一中提供）

115學年度大學學科能力測驗成績今（25）日公布，台南一中再傳捷報！學測前設立的「活力補給站」與「教師夜間諮詢」助攻奏效。統計6科成績，每科皆有過半學生超越全國前標，其中英文達前標比例高達73%、數學B更衝上76%，雙雙突破7成，超過7成學生穩居全國前25%，整體表現亮眼。

向來被視為「高難度關卡」的數學A與自然科，今年也有近7成學生達前標，展現穩定實力；閱讀量突破1.3萬字、被評為近年最難的國文科，仍有55%學生達前標。各科達全國前標比例分別為：國文55%、英文73%、數學A 69%、數學B 76%、自然69%、社會54%，整體成績齊步上揚。

校長廖財固表示，亮眼成果來自考前整合且細緻的陪伴機制。除既有的作文精緻批改、午間諮詢、拔尖扶弱與生涯輔導外，「活力補給站」與「教師夜間諮詢」，由各科教師輪流陪伴，讓學生放學後安心留校研讀，在溫暖而堅定的陪伴中穩健衝刺。

廖財固強調，成績背後是長期深耕的教育實踐，全校教師、校友會及家長會全力支持。學校持續推動「10年卓越計畫」，強化師資培力與未來學習布局，從課堂教學革新、跨域探究能力培養，到學習歷程引導與生涯視野拓展，系統性提升學生學習與思辨能力，也讓努力在關鍵時刻開花結果。

「活力補給站」提供考生飽足能量。（台南一中提供）

