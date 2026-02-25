拚庶民經濟 新北今年改造3座市場、啟動萬里市場改建

新莊第一市場使用多年，今年將配合新莊百年風貌整合計畫進行改造。圖為現況。（記者賴筱桐攝）

傳統市場充滿人情味，也是最貼近民眾生活的地方，新北市為發展庶民經濟，自2019年起已完成15座市場改造，並啟動10座市場新建、改建，今年將再改造三重光明、板橋後埔與新莊第一市場，改善外牆、地坪及公共空間，並啟動萬里市場改建，打造舒適、安全的採買環境。

新北市政府經濟發展局局長盛筱蓉今天（26日）在市政會議以「2026新北開工大吉 馬力全開 百業齊發」為主題進行專題報告，她表示，新北市自2019年起已完成15座市場改造，並啟動10座市場改建，預計投入70億元，至2030年目標完成30座市場改造及新建或改建。其中今年金山中繼市場將於3月開幕，新莊興化市場、汐止中正市場預計年底前完工。

盛筱蓉說，今年市場改造目標有3座，包含三重光明市場將施作屋頂外牆防水工程及1樓地坪更新，外攤招牌統整及出入口招牌指標更新，預計今年上半年開工；板橋後埔市場將新設開放空間、餐飲及廚藝教室，2樓設置玩具銀行，預計今年4月完成設計；新莊第一公有零售市場將打造亮點櫥窗，內外攤商招牌更新，公共區域重新規劃，地坪水溝、通風設備全面改善，並配合新莊百年風貌整合計畫，設計整體指標系統，上述3座市場改造皆預計今年10月完工。

市場處指出，萬里市場2樓經專業技師評估，因氯離子過高，有安全疑慮，市府結合老人會拆除計畫，正在研擬重建方案，採自建模式，規劃1樓為市場，2樓是長者活動空間，3、4樓為停車場，預計今年6月定案，力拚2028年中旬完工。

市場處補充，未來將持續以「整齊、明亮、品牌化、現代化」推動市場轉型，讓市場成為有溫度也有故事的生活聚落，營造城市品牌、文化傳承及都市再生的重要場域。

新莊第一公有零售市場將啟動改造方案，更新攤商招牌，重新規劃公共區域。圖為完工模擬圖。（新北市市場處提供）

萬里市場今年將啟動改建計畫，預計6月定案。圖為完工示意圖。（新北市市場處提供）

