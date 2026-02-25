高雄原鄉學童訪美傳唱布農天籟 康裕成：讓世界看見台灣的光

高雄桃源區建山國小師生，春節期間遠赴美國拜訪姊妹校「北維州實驗中文學校（NVAECS）」。（翻攝臉書）

高雄桃源區建山國小師生，春節期間遠赴美國拜訪姊妹校「北維州實驗中文學校（NVAECS）」，並在異鄉傳遞布農族天籟美聲；議長康裕成深受感動，形容建山孩子讓世界看見台灣的光。

高市議會說明，建山國小訪問團除與姊妹校交流，也走訪白宮、華盛頓紀念碑、Steven F. Udvar-Hazy Center及國家廣場等地學習，並參加華盛頓Chinatown唐人街農曆新年踩街活動，帶著滿滿收穫平安歸來。

看著孩子們身穿印有TAIWAN字樣的紅色帽T走遍華府各地，傳遞來自布農族山林的歌聲以及台灣文化，康裕成感動指出，原鄉孩子第一次出國、第一次站上國際舞台開唱，用最真誠的歌聲把台灣文化帶到世界角落，形容「那一抹紅不只是衣服顏色，更是來自家鄉的勇氣與祝福」。

康裕成強調，走出教室、踏上世界的那一刻，就是孩子打開視野與夢想的開始，而當原鄉的歌聲在華府街頭響起，不只是單純的文化交流，更是台灣自信走向世界的最好見證。

康裕成表示，孩子們的圓夢之旅其實得來不易，在她和原鄉議員高忠德積極奔走協助，促成台新新光金控、郡都建設及台虹科技孫達汶董事長等企業大力支持；她認為這是一場集結眾人力量與祝福的美好行動，「大家都是TEAM TAIWAN」，期待各自在不同的領域為台灣打拼，讓世界看見台灣的溫暖與實力。

