消費也可救地球 農業部偕環境部推農產品碳足跡標籤

農業部長陳駿季（右）和環境部主秘陳淑部長陳駿季（右）和環境部主秘陳淑玲一起推廣碳標籤。（記者楊媛婷攝）

透過消費也可減少碳足跡，農業部與環境部推動農產品碳足跡揭露措施，農業部協助碳盤查與申請碳足跡標籤並對接通路，環境部則於今年1月將有碳標籤的農產品納綠色採購，兩部會預估2030年整體綠色採購金額可從2024年的890億元成長到1280億元。

民眾若購買農產品，可留意包裝上是否多了1個顯示產品二氧化碳當量的腳印，農業部為提高綠色消費，協助農產品揭露碳足跡，農業部長陳駿季表示，農業部門為減少碳排，除持續推廣電動農機具外，也透過建立農產品碳盤查方法學，並結合產銷履歷標章協助農民與團體計算碳足跡，目前已揭露包含草莓、蜂蜜、肉鬆等108項農產品碳足跡，未來會持續擴大，會先從糧食作物如稻米等著手，之後會再揭露地方特色農產品的碳足跡，今年則已有89項產品申請碳標籤。

環境部主秘陳淑玲指出，農產品相比工業產品，進行碳盤查非常不容易，農業部協助簡化程序，她也指出消費端的碳排放量其實很龐大，若可透過消費端減少碳排，將可更有助達到凈零目標。

陳駿季進一步指出，隨農產品有碳標籤後，最重要的是必須要有通路，也協助對接連鎖零售通路上架有碳標籤的米、牛番茄、文蛤、雞蛋、雞肉、牛奶、大豆等89項產品，對接超過上千家通路，讓消費者看得到也買得到外，隨產品品項增多，未來也希望通路可設置綠色消費專區或專櫃。

農業部去年輔導菇類業者將產品加上碳標籤，並對接量販通路，該業者蕈優生技公司表示，加上碳標籤與納入綠色採購項目後，業績明顯成長，也表示為減少碳足跡，過去生產菇類會用木屑，現在改用玉米芯，都有效減少碳排。

為讓碳標籤不成為農民額外的負擔，陳駿季表示，該標籤只是獎勵方式，不會強制標示，目前也透過輔導補助等方式協助農企業的產品加上碳標籤，希望透過碳標籤讓消費者不僅看價格，能夠更注重產品的品質。

菇類等農產品也已建立碳足跡標籤。（記者楊媛婷攝）

