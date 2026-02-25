桃園永平工商表演藝術科畢業公演 即起可免費索票

永平工商表演藝術科第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，將於3月12日舉辦。（記者周敏鴻攝）

桃園市楊梅區永平工商表演藝術科將於3月12日晚間7點，在中壢藝術館舉辦第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，表演結合戲劇、音樂、舞蹈，想要觀賞的民眾，可以電（03）4822464轉569洽表藝科專線免費索票。

學生節目總統籌學生李峻禔說，畢業公演從節目發想、排練到排演，都由學生共同討論並攜手解決困難，希望能完美演出，為高中生涯留下難忘記憶；公演主題「維多利亞VICTORIA」是以「世俗美」為概念，展開一段自我凝視、自我質疑，最終走向自我肯定的旅程，盼帶領觀眾討論「活出自我、美的定義」。

畢業公演將於3月12日晚間7點在中壢藝術館登場，2小時的表演內容包括「你夾起來，我笑起來，都因為唉哎愛」、「丑丑」、「Goddess」等，有戲劇、音樂、舞蹈，希望展現表藝科綜表組、綜舞組、工程組學生們就學期間的學習成果。

