為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園永平工商表演藝術科畢業公演 即起可免費索票

    2026/02/25 12:00 記者周敏鴻／桃園報導
    永平工商表演藝術科第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，將於3月12日舉辦。（記者周敏鴻攝）

    永平工商表演藝術科第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，將於3月12日舉辦。（記者周敏鴻攝）

    桃園市楊梅區永平工商表演藝術科將於3月12日晚間7點，在中壢藝術館舉辦第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，表演結合戲劇、音樂、舞蹈，想要觀賞的民眾，可以電（03）4822464轉569洽表藝科專線免費索票。

    學生節目總統籌學生李峻禔說，畢業公演從節目發想、排練到排演，都由學生共同討論並攜手解決困難，希望能完美演出，為高中生涯留下難忘記憶；公演主題「維多利亞VICTORIA」是以「世俗美」為概念，展開一段自我凝視、自我質疑，最終走向自我肯定的旅程，盼帶領觀眾討論「活出自我、美的定義」。

    畢業公演將於3月12日晚間7點在中壢藝術館登場，2小時的表演內容包括「你夾起來，我笑起來，都因為唉哎愛」、「丑丑」、「Goddess」等，有戲劇、音樂、舞蹈，希望展現表藝科綜表組、綜舞組、工程組學生們就學期間的學習成果。

    永平工商表演藝術科第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，將於3月12日舉辦。（記者周敏鴻攝）

    永平工商表演藝術科第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，將於3月12日舉辦。（記者周敏鴻攝）

    永平工商表演藝術科第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，將於3月12日舉辦。（記者周敏鴻攝）

    永平工商表演藝術科第13屆「維多利亞VICTORIA」畢業公演，將於3月12日舉辦。（記者周敏鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播