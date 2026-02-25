為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全台首創大雪山鳥音模仿比賽啟動 以創新競賽深化生態教育

    2026/02/25 11:35 記者歐素美／台中報導
    台灣竹雞。（台灣野鳥協會吳志典提供）

    台灣竹雞。（台灣野鳥協會吳志典提供）

    大雪山賞鳥大賽邁入第16屆，林業及自然保育署台中分署持續為該活動注入創新元素與教育內涵，攜手社團法人台灣野鳥協會，首度舉辦全台創新的「化身飛羽，聲入其境：第一屆大雪山鳥音模仿比賽」，盼透過鳥音模仿的趣味競賽形式，引導民眾從聲音認識鳥類生態，深化對野生動物保育之理解與認同，報名自2月25日至3月31日止，凡對鳥音模仿有興趣者，皆可報名。

    林業保育署台中分署表示，鳥類聲音依功能可概分為「鳴唱」與「鳴叫」兩類，分別在求偶繁殖、社交互動及警戒通報等情境中發揮重要溝通功能，對賞鳥者而言，聲音為辨識鳥種的關鍵依據，聆聽鳥音也可開啟聽覺體驗深具療癒效果。

    台中分署指出，透過實際模仿鳥音，能提升對鳥類行為與棲地需求的理解，更有助於強化保育意識。去年3月，世界賞鳥博覽會理事會委員Herbert Byaruhanga造訪大雪山期間，即曾透過鳥音模仿與台中分署交流，展現鳥類聲音作為跨文化溝通媒介的潛力。

    這次比賽分為初賽及決賽兩階段，初賽採線上報名，指定鳥種為台灣特有種-台灣竹雞，廣泛分佈於全台平地至中海拔山區，經典的鳴唱聲「雞狗乖、雞狗乖」絕對是大家最熟悉的旋律，非常適合作為鳥音模仿的入門選擇，參賽者須依據大會提供的音源，錄製3分鐘以內模仿台灣竹雞鳴聲的音檔，參加初選。

    主辦單位將邀集國內熟悉鳥類生態之專家擔任評審，依參賽者模仿聲音的相似度與表現完整性進行評分，擇優選出10名晉級決賽者，將於4月10日公布於社團法人台灣野鳥協會官方網站，入圍者可獲得大雪山門票及住宿補助等獎勵。

    決賽將於2026大雪山賞鳥大賽活動第二天（5月2日）在大雪山遊客中心登場，參賽者除須再次演繹台灣竹雞鳴聲外，並須自決賽指定的4種鳥種（冠羽畫眉、小彎嘴畫眉、綠鳩、黑枕藍鶲）中擇一進行模仿，決賽將由專家評審團評選與現場觀眾票選，共同選出3名優勝者，頒發獎狀及專屬獎勵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播