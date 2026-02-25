全台首創大雪山鳥音模仿比賽啟動 以創新競賽深化生態教育

台灣竹雞。（台灣野鳥協會吳志典提供）

大雪山賞鳥大賽邁入第16屆，林業及自然保育署台中分署持續為該活動注入創新元素與教育內涵，攜手社團法人台灣野鳥協會，首度舉辦全台創新的「化身飛羽，聲入其境：第一屆大雪山鳥音模仿比賽」，盼透過鳥音模仿的趣味競賽形式，引導民眾從聲音認識鳥類生態，深化對野生動物保育之理解與認同，報名自2月25日至3月31日止，凡對鳥音模仿有興趣者，皆可報名。

林業保育署台中分署表示，鳥類聲音依功能可概分為「鳴唱」與「鳴叫」兩類，分別在求偶繁殖、社交互動及警戒通報等情境中發揮重要溝通功能，對賞鳥者而言，聲音為辨識鳥種的關鍵依據，聆聽鳥音也可開啟聽覺體驗深具療癒效果。

請繼續往下閱讀...

台中分署指出，透過實際模仿鳥音，能提升對鳥類行為與棲地需求的理解，更有助於強化保育意識。去年3月，世界賞鳥博覽會理事會委員Herbert Byaruhanga造訪大雪山期間，即曾透過鳥音模仿與台中分署交流，展現鳥類聲音作為跨文化溝通媒介的潛力。

這次比賽分為初賽及決賽兩階段，初賽採線上報名，指定鳥種為台灣特有種-台灣竹雞，廣泛分佈於全台平地至中海拔山區，經典的鳴唱聲「雞狗乖、雞狗乖」絕對是大家最熟悉的旋律，非常適合作為鳥音模仿的入門選擇，參賽者須依據大會提供的音源，錄製3分鐘以內模仿台灣竹雞鳴聲的音檔，參加初選。

主辦單位將邀集國內熟悉鳥類生態之專家擔任評審，依參賽者模仿聲音的相似度與表現完整性進行評分，擇優選出10名晉級決賽者，將於4月10日公布於社團法人台灣野鳥協會官方網站，入圍者可獲得大雪山門票及住宿補助等獎勵。

決賽將於2026大雪山賞鳥大賽活動第二天（5月2日）在大雪山遊客中心登場，參賽者除須再次演繹台灣竹雞鳴聲外，並須自決賽指定的4種鳥種（冠羽畫眉、小彎嘴畫眉、綠鳩、黑枕藍鶲）中擇一進行模仿，決賽將由專家評審團評選與現場觀眾票選，共同選出3名優勝者，頒發獎狀及專屬獎勵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法