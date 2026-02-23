古都尋「馬」趣！從石馬傳說到建築馬背 探訪台南歷史印記

延平郡王祠旁的鄭成功騎馬雕像。（記者劉婉君攝）

今年是馬年，民眾拜年時都會講一些和馬有關的吉祥話，有民眾以延平郡王祠戶外庭園的鄭成功騎馬像，意喻「馬上成功」向親友拜年。而古都台南也有不少隱藏在文資中的「馬」，例如林爽文事件重要義民首領鄭其仁墓前的石馬、麻豆水堀頭遺址出土的完整馬匹遺骸；以及廟宇、傳統建築上的「馬背」，因外型而得名。

國定古蹟赤崁樓園區內和台南永康鹽行天后宮，都有1匹石馬，均屬於鄭其仁墓前石馬，前者於1933年出土，輾轉移至赤崁樓；後者於1977年出土，2015年因是見證重要歷史事件之文物而被登錄為台南市一般古物。當地早期有「白馬精」半夜破壞田地被打斷腿的傳說，2匹出土的石馬也呈現斷腿情形。且前後參與2匹石馬出土的人員中，台南文史前輩石暘雎和成大歷史系退休教授石萬壽，均為府城郊商三郊董事石時榮的後代。

「馬背」則是指廟宇或古厝等傳統建築屋頂曲脊與垂脊交會處，造型依五行變化，如象徵圓滿與富貴的金形馬背、線條筆直的木形馬背、水波般柔順的水形馬背、如火焰的火形馬背、穩重方正的土形馬背，站在常吸引民眾拍照打卡的祀典武廟山牆前，即可看到水形馬背。

麻豆水堀頭遺址出土的馬匹遺骸，則在倒風內海故事館展示。

