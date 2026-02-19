為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮小心了？ 郭鎧紋：今年已破「2紀錄」

    2026/02/19 10:28 記者林志怡／台北報導
    花蓮縣2023迄今顯著有感地震時序圖。（圖由郭鎧紋提供）

    花蓮縣2023迄今顯著有感地震時序圖。（圖由郭鎧紋提供）

    春節連假即將進入尾聲，繼除夕夜台中外海發生芮氏規模4.0地震後，昨日台東縣再發生芮氏規模4.2的地震，不過地震專家郭鎧紋指出，今年前13個地震反常的無一發生在地震最頻繁的花蓮，已經打破了歷來的編號與當地首震最晚發生日紀錄，接下來是否打破最長無顯著有感地震期間間距紀錄有待觀察。

    郭鎧紋表示，中央氣象署在2月17日發布今年第13號顯著有感地震報告，而昨（18）日台灣則沒有顯著有感地震，從地震分布地點來看，今年的13個地震一反常態的都沒有發生在地震最密集的花蓮縣，是未來2週需要觀察的重點。

    針對今年迄今的地震情況，郭鎧紋解釋，根據中央氣象署地震測報中心資料統計，2000年至2025年期間，其中有13年的第1號顯著有感地震發生在花蓮縣，佔比達到50%，即使當年度第1個顯著有感地震沒有發生在花蓮縣，通常當年前13個顯著有感地震也通常有1個或以上發生在花蓮縣。

    從花蓮歷年來首個顯著有感地震在當年度的編號與發生日期來看，截至2025年，編號最大的年份為2014年，為當年第13號顯著有感地震，而當年度花蓮首震發生日期最晚的則是2019年2月13日。

    郭鎧紋說，今年花蓮縣的首個顯著有感地震顯然地震編號會大於13號，不只排名打破歷來紀錄，也打破2000年來當年度花蓮首震發生日期最晚的紀錄。

    此外，郭鎧紋認為，即使不只是看花蓮縣每年年初顯著有感地震的表現，同時考慮同地區跨年的地震發生情況。當地從2025年12月23日起，迄今已經57天無顯著有感地震。

    郭鎧紋指出，近3年花蓮縣持續無顯著有感地震的最長間距期間爲70天，發生在2023年11月11日至2024年1月20日，去年至今的紀錄雖然還沒有打破此一紀錄，但後續情況有待觀察。

    花蓮縣2023年迄今顯著有感地震間距超過30天案例。（圖由郭鎧紋提供）

    花蓮縣2023年迄今顯著有感地震間距超過30天案例。（圖由郭鎧紋提供）

    花蓮各年度首個顯著有感地震發生日期與地震編號。（圖由郭鎧紋提供）

    花蓮各年度首個顯著有感地震發生日期與地震編號。（圖由郭鎧紋提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播