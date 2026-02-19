為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    公路局估初三省道車多 關渡、礁溪、清境、北港朝天宮景點恐壅塞

    2026/02/19 10:21 記者吳柏軒／台北報導
    大年初春走春，交通部公路局建議，用路人出發前可先以幸福公路App查詢路況，節省寶貴時間。（公路局提供）

    大年初春走春，交通部公路局建議，用路人出發前可先以幸福公路App查詢路況，節省寶貴時間。（公路局提供）

    今（19日）大年初三天氣全台回溫，民眾走春車潮也開始湧現，交通部公路局也預估省道易壅塞路段，不只連接國道與主幹道約7個路段易壅塞，其他觀光景點聯外道路，如關渡淡水、福隆、大溪、礁溪、清境農場、北港朝天宮、古坑、南鯤鯓代天府等，熱門景區皆恐交通壅塞，民眾可多利用「幸福公路APP」查詢路況，以免塞車。

    公路局指出，昨日初二省道部分路段車多壅塞，包含台61線鳳鼻尾隧道至竹港大橋、玄寶大橋、中彰大橋、洋厝至鹿港及王功至漢寶路段等，公路局協調客運業者視人潮機動增班，昨西部國道客運共行駛4646班次，疏運8萬6953人；東部行駛1452班次，疏運3萬457人。

    初三走春車潮，公路局北區養護工程分局指出，北部主要道路路況除了台65線南下土城接國3車多，其餘道路路況皆順暢，預計接近中午，各快速公路銜接國道路段及各觀光景點才會陸續出現較多車流。

    公路局也預估今日省道壅塞路段，包含快速公路銜接國道路段（台74線臺中環線接國3快官交流道、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等），主要省道幹道（台61鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊及台1線水底寮楓港路段等）。

    至於熱門觀光景區，公路局也預估其聯外省道今日壅塞，包含：北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙、福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場、台19線北港朝天宮、台3線古坑至梅山、台17線南鯤鯓代天府路段等。

    公路局建議，用路人出發前可先以幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

