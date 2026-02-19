苗栗通霄拱天宮大年初一起參拜人潮爆量 每天初估10萬人次

苗栗縣通霄鎮拱天宮，從大年初一起參拜人潮擠爆。（記者張勳騰攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，已成為全國知名的宗教活動，信眾更遍布全國；據宮方統計，從17日大年初一開始，每天吸引10萬人次信眾從全國各地前來參拜，宮前道路擠滿人潮，可說寸步難行，周邊車潮更是擠爆白沙屯地區，通霄警分局調派大批警力加強交通疏導，也請駕駛遵循警方的交通疏導。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，拱天宮每天清晨4點半至傍晚6點開放供信眾參拜，從今年大年初一上午8點開始，參拜人潮湧現，這兩天預估每天有10萬人次參拜人潮，可說是人潮擠爆白沙屯，宮內大殿及宮前道路更是人頭攢動，寸步難行。

通霄警分局在農曆春節連假至228紀念日期間祭出交通管制措施，每天上午8點至傍晚6點動員警力30人、協勤民力36人，全面投入交通疏導工作。

通霄警方指出，禁止停車範圍為苗32線至台1線路段，以及全線劃設紅色標線區域，警方將加強巡邏與取締；另外，警方將管制進入白沙屯村內車輛，管制期間禁止大客車以上車輛進入白沙屯村內，若村內停車場全數停滿時，警方將於台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口分流，禁止自小客車進入，請駕駛配合導引，將車輛依序停放於台1線兩側。

白沙屯媽祖今年徒步南下雲林縣北港朝天宮，今年將於農曆2月26日（國曆4月12日）深夜11點55分登轎後旋即出發，展開8天7夜的進香之旅。往年，後龍鎮山邊媽祖會與白沙屯媽祖合轎作伴，今年將再增加一位好姊妹「爐主媽」同轎，成為三媽逗陣行，宮方預計3月11日起4月9日開放進香報名。

苗栗縣通霄鎮拱天宮大殿內外，擠滿參拜人潮。（記者張勳騰攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮前道路參拜人潮湧現，沿途人頭攢動。（記者張勳騰攝）

