專技考試從12種增至37種 植物診療師成新亮點

專門職業及技術人員（專技人員）考試制度設立以來，隨經濟發展與社會轉型，考試種類持續增加，逐步建立完整的專業人才體系，從最初1950年代僅12種考試，到目前已達37種專門職業、76個考試類科，制度演進反映了產業需求，也見證台灣由開發中國家邁向已開發經濟體的歷程，近年也持續新增新興職類，其中去年開始首次國考的「植物診療師」，即為最新例子。

考試院國家人力資源論壇最新一期，以「精進專技考試制度」為主題，考選部長劉孟奇表示，專技人員考試制度是國家確保專業品質、保障公共利益的重要基礎，自1950年代建置以來，隨著社會發展、產業分工與專業服務需求的變化，專技考試種類與類科逐步調整，形成今日跨醫療、工程、法律、農業、財會等多領域的完整專業資格制度，近年面對科技進展、人口結構轉變與國際專業標準的推動，也持續在考試規則專業化、能力鑑別方式多元化等方面精進。

考選部專技考試司司長黃慶章及考選部專技考試司科長何榆貞發表「台灣社會變遷與專門職業及技術人員考試種類之演變」一文指，專技人員是經現代教育或專業訓練培養，並須經國家考試及格取得執業資格者，其工作涉及獨立專業判斷，與公共利益或人民生命、身體及財產安全密切相關，1950年初期主要包括律師、會計師等一般性專門職業，以及醫師、藥師、牙醫師、中醫師等醫療人員，另包含技師與航海人員等。

1950至1990年前後，隨醫療與航運通信領域發展，逐步增加如護理師、醫事檢驗師、醫事放射師、營養師等醫療類專業，以及驗船師、引水人與航空無線電信人員等航運通信職類，部分原有職類也隨制度改革進行調整，例如建築技師改制為建築師，獸醫技師改為獸醫師制度。

1990年代以後，新興專技職類在近35年間大幅增加，包括地政士、不動產經紀人、社會工作師、專利師、導遊與領隊人員等一般性專門職業；醫療領域亦新增物理治療師、職能治療師、語言治療師與公共衛生師等專業，反映社會需求與專業分工持續深化，另部分早期技術士或次級資格考試停辦，改由正規學校教育與專業考試結合，以提升專業人員水準；航海與導遊領隊等職類，則改由主管機關依國際規範辦理資格評量。

