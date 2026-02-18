為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今水氣減少氣溫微升 吳德榮曝「初三至開工日」天氣型態

    2026/02/18 10:49 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，今天白天起北台灣轉多雲時晴，中南部晴時多雲，花、東仍有局部短暫雨。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（18日，初二）北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天水氣減少、氣溫微升；初三（19日）起各地轉晴、逐日回暖，但須留意早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（17日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，初二白天起水氣減少，北台灣轉多雲時晴，中南部晴時多雲，花、東仍有局部短暫雨，北台灣白天氣溫微升仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，週四（19日，初三）起至下週一（23日）開工日台灣附近由東北風轉偏東、再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天舒適、逐日回暖至微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫仍偏低，日夜溫差大。此外，週五（20日，初四）起，西半部清晨及金、馬起霧的機率逐日提高。

    吳德榮分析，最新模式模擬顯示，下週二（24日）下午起另一波東北季風南下，北部及東半部轉雨降溫。但各國模擬仍很分歧，將持續調整。

