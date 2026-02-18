道路白色實線外是車道或路肩？5公分寬差誤判恐接罰單

台東縣社會處前方桂林北路的路邊同一條白色實線有10與15公分兩種，前者是車道可行，後者是路肩禁行。（記者黃明堂攝）

不少民眾對於道路邊的白色實線傻傻分不清楚，多數人不知白色實線有10公分寬與15公分寬的差別，5公分之差，決定了實線外側是車道或路肩，錯誤判斷可能接到罰單，在新春假期車流多，開車或騎車上路都要小心，免得紅包縮水。

盧姓男子騎機車自以為騎在機車道上，卻被警察攔了下來，說他騎在路肩上，令他困惑，警察說他騎在15公分寬的白實線外，就是行駛路肩。也有民眾發現，台東縣社會處前的桂林北路，同一條白實線有10公分與15公分寬度，如果不察，一路向前就會從機車道變成誤駛入路肩，簡直是陷阱。

台東縣警察局交通隊表示，路邊寬度10公分的白色實線，屬「快慢車道分隔線」，該白線右側屬慢車道，可以行駛機車，而如果是明顯較粗的15公分白色實線時，該實線稱為路面邊線，用以區分行車範圍和路肩，邊線左邊是車道，右邊則是路肩，主要功能包括提供慢車行駛空間、行人通行以及臨時停車，並強調「只有起駛、準備停車或臨停等特定情況，才可以駛出路面邊線」，而路肩雖可停車但仍需緊靠道路右側，臨停至少距離60公分，停車至少距離40公分，超過範圍即屬違規。

依據道路交通標誌標線號誌設置規則第183條規定，路面邊線用以指示路肩或路面外側邊緣之界線，其線型為白實線，線寬為15公分，整段設置，但交岔路口及劃設有禁止停車線、禁止臨時停車線處，或地面有人行道之路段得免設之。車輛若行駛在路肩，屬違反道交條例第45條規定，將面臨600元至1800元罰鍰。不過，這類違規目前不開放民眾檢舉，僅能由警方現場取締。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，路肩並非車道，機車騎士如行駛路面邊線以外範圍，不僅違規外也可能造成危險，呼籲駕駛人請遵守「車道歸車道、路肩歸路肩」的原則，以確保行車安全。

