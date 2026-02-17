馬年登百岳 山岳界公認：有「馬」字的山都不好爬

馬利加南山與雲海。（取自玉山國家公園臉書粉絲團）

馬年爬台灣百岳，山岳界公認，百岳名稱中有「馬」字的山，幾乎都不好爬，其中以四大障礙縱走之一的「馬博橫斷」最有名，其它還有丹大東郡橫斷的「義西請馬至山」、南湖群峰的「馬比杉山」，都是有名的難走。

內政部國家公園署轄下的玉山國家公園百岳最多，其中知名的四大障礙縱走之一「馬博橫斷」上有六座百岳，其中四座名稱叫駒盆山、馬西山、馬利加南山、馬博拉斯山，是最多「馬」的縱走路線。

根據玉山國家公園說明，這些山岳名稱多數源自布農族地名，日治時期用日文拼音記錄，後來轉成漢字音譯，就變成現在的「馬」字輩山名。馬博橫斷縱走路線偏遠、原始，且地形氣候變化大，行程大約8天以上，適合體力極佳，具備地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力者，「絕非走春散步路線」。

馬博橫斷在百岳路線中屬於最後階段的「四大障礙」路線之一，與丹大東郡橫斷（南三段）、奇萊東稜、干卓萬齊名，完成所需天數也是第二多，僅次終極縱走路線丹大東郡橫斷（南三段）。

山岳界俗稱，有「馬」的百岳都很難走，馬博橫斷上的「馬」字輩百岳都不好走，依百岳難度分級都分在C+，屬於最困難的等級。另外，百岳名稱中有「馬」字的還有丹大東郡橫斷（南三段）中的「義西請馬至山」，也屬於C+等級，順走或逆走都得四到五天才能抵達。

南湖群峰中的「馬比杉山」被戲稱「遠得要命王國」，位在群峰位置最偏遠的角落，從南湖山屋出發來回馬比杉山得花掉一整天，且途中還得經過許多座山頭，路線也不好走，難度屬於C級。

有「馬」字的百岳中，僅有南湖群峰中的「審馬陣山」屬於較親民的山頭，途中無危險地形，只要有體力，幾乎都能攻下這座百岳。

百岳馬西山山頂。（取自玉山國家公園臉書粉絲團）

馬博橫斷屬於高難度的百岳縱走路線。（取自玉山國家公園臉書粉絲團）

馬博橫斷上最有名的百岳馬博拉斯山。（取自玉山國家公園臉書粉絲團）

南湖群峰最遠端的百岳「馬比杉山」。（記者吳亮儀攝）

