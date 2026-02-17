為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    夏季有金針花 花蓮赤科山冬季變身賞櫻秘境

    2026/02/17 16:23 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮赤科山櫻花盛開，和其他賞櫻景點不同，更具悠閒的氛圍。（李光濱提供）

    花蓮赤科山櫻花盛開，和其他賞櫻景點不同，更具悠閒的氛圍。（李光濱提供）

    花蓮知名金針山之一的赤科山，除了每年9月金針花海外，每年2月各種櫻花盛開，已經發展成花蓮的賞櫻勝地，花期預期將可持續到228假期，當地民宿業者歡迎遊客上山賞花，體驗充滿山林野趣的冬季賞花樂趣。

    本身是金針花農的民宿業者李光濱指出，赤科山一般給人的印象是每年8月底至10月初的金針花季，但內行的遊客更愛在每年春節期間到訪，還有人笑稱是後山的「陽明山」，農民從卅幾年前開始，在縣府農業處輔導下開始栽種山櫻花，後來陸續引進不同品種的櫻花，包括武陵農場有名的「粉紅佳人」讓花期可以從1月底持續到2月底。

    赤科山在今年的春節假期，適逢昭和櫻開五成、山櫻花、椿寒櫻及八重櫻盛開中，至於吉野櫻預計228連假進入盛開期，整個赤科園區沿途還有杏花及桃花綻放，尤其櫻花林旁的白色李花盛開，和紅色的山櫻花相輝映，也形成美麗的對比。

    李光濱表示，目前赤科山的道路暢通，雖然遊客不算多，但和熱門的武陵農場及其他著名賞櫻景點相較，更有悠閒賞花的氛圍，還可在山上享受赤科山農民提供的山林美食，別有一番特殊的風味。

    赤科山櫻花盛開。（李光濱提供）

    赤科山櫻花盛開。（李光濱提供）

    進入盛開期的赤科山櫻花。（李光濱提供）

    進入盛開期的赤科山櫻花。（李光濱提供）

    赤科山上白色的李花和紅色的山櫻花相輝映。（李光濱提供）

    赤科山上白色的李花和紅色的山櫻花相輝映。（李光濱提供）

