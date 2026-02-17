馬年新春傳捷報 吉貝漁民大豐收 「白金」、「白鑽」相繼入袋

吉貝漁船一支釣作業，釣獲多尾二十公斤土魠。（謝秉宸提供）

馬年農曆新春假期間，吉貝就傳出捷報，漁民出海進行一支釣作業，幸運捕撈多尾20公斤體型的「白金」土魠及7-8公斤的「白鑽」白腹魚，雖然因為澎湖宅配停止收件，但網路力量無遠弗屆，經PO上網後仍然吸引不少民眾爭相購買，豐厚紅包入袋。

澎湖昔日「白金」是白腹，不是土魠。但白腹族群在澎湖迅速消失的原因，一說是由於現行捕捉白腹魚的漁法不友善，使用流刺網等大量捕捉方式，讓白腹魚數量愈來愈少；另有一說是白腹仔是迴游性的掠食魚類，分佈海域廣闊，主要在中國渤海沿岸，游經台灣海峽之前，就被中國漁船中途攔截，最後被土魠取代澎湖白金的地位。

雖然農曆春節前，澎湖宅配停止收貨，影響漁獲價格，但吉貝漁船卻大豐收，一口氣釣獲多尾「白金」土魠及「白鑽」白腹魚，土魠都是20公斤體型，白腹魚也達7-8公斤，雖然銷售管道受阻，但上網販售也奇貨可居，大土魠依然每公斤1000元、大白腹每公斤1500左右，算是不錯的紅包，能夠過個好年。

今年澎湖人的年終獎金「三金」，「白金」土魠、「黑金」紫菜及「綠金」海菜，都在農曆年前依序接力上場，土魠維持平價，紫菜及海菜則在今年寒流接力來襲情況下，產量頗豐，無人島野生紫菜甚至能量產上市。

素有白鑽之稱的白腹魚，也出現難得豐收。（謝秉宸提供）

