為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    AI的正確用法？全網瘋傳「山繆傑克森拜年圖」

    2026/02/17 23:15 即時新聞／綜合報導
    近期全網瘋傳一張圖片，只見好萊塢黑人男星山繆傑克森與他著名的口頭禪，被人用AI製作成應景馬年春聯。（圖擷取自臉書）

    近期全網瘋傳一張圖片，只見好萊塢黑人男星山繆傑克森與他著名的口頭禪，被人用AI製作成應景馬年春聯。（圖擷取自臉書）

    每到農曆春節，家家戶戶會張貼各種寫著吉祥話或圖案的春聯，除了傳統的喜慶春聯，不少人也會透過科技製作趣味惡搞版春聯。近期全網瘋傳一張圖片，只見好萊塢黑人男星山繆傑克森（Samuel Jackson）與他著名的口頭禪，被人用AI製作成應景馬年春聯，逗趣畫面引發熱烈討論。

    從圖片顯示，山繆傑克森穿上一套大紅色的喜慶中式服裝，面帶笑容、雙手比出拜年動作，身後還有2匹駿馬，圖片下方中文「馬的發可」則是他口頭禪「Mother F*cker」的諧音。時常分享各種網路與國際時事的臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」昨（16）日分享該圖，除了好奇是哪個天才詠唱的圖片，還調侃這才是AI的正確用法。

    其他網友則笑說，「存起來玩」、「馬的發大財」、「怎麼能沒有ㄇㄉㄈㄎ」、「已儲存傳長輩群組，謝謝」、「從來沒想過這句能這樣用」、「這絕對是今年最有梗的過年圖」、「買不起記憶體只好浪費別人的記憶體」、「不管誰發明的，不好意思這圖我偷走了」、「這個feel就如同『馬超嗨！馬超嗨！馬年超嗨！』」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播