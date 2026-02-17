AI的正確用法？全網瘋傳「山繆傑克森拜年圖」

近期全網瘋傳一張圖片，只見好萊塢黑人男星山繆傑克森與他著名的口頭禪，被人用AI製作成應景馬年春聯。（圖擷取自臉書）

每到農曆春節，家家戶戶會張貼各種寫著吉祥話或圖案的春聯，除了傳統的喜慶春聯，不少人也會透過科技製作趣味惡搞版春聯。近期全網瘋傳一張圖片，只見好萊塢黑人男星山繆傑克森（Samuel Jackson）與他著名的口頭禪，被人用AI製作成應景馬年春聯，逗趣畫面引發熱烈討論。

從圖片顯示，山繆傑克森穿上一套大紅色的喜慶中式服裝，面帶笑容、雙手比出拜年動作，身後還有2匹駿馬，圖片下方中文「馬的發可」則是他口頭禪「Mother F*cker」的諧音。時常分享各種網路與國際時事的臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」昨（16）日分享該圖，除了好奇是哪個天才詠唱的圖片，還調侃這才是AI的正確用法。

其他網友則笑說，「存起來玩」、「馬的發大財」、「怎麼能沒有ㄇㄉㄈㄎ」、「已儲存傳長輩群組，謝謝」、「從來沒想過這句能這樣用」、「這絕對是今年最有梗的過年圖」、「買不起記憶體只好浪費別人的記憶體」、「不管誰發明的，不好意思這圖我偷走了」、「這個feel就如同『馬超嗨！馬超嗨！馬年超嗨！』」。

