RODY跳跳迎新春點亮東門城 揭開新竹燈節序幕

位於新竹市東門城的RODY主燈「萌跳迎新春」昨晚點亮，揭開為期23天的燈節序幕。（記者廖雪茹攝）

「2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年」開跑！位於新竹市東門城的RODY主燈「萌跳迎新春」昨晚點亮，揭開為期23天的燈節序幕，現場結合璀璨燈影與浪漫的情人節氛圍，許多市民共同見證RODY跳跳馬在古蹟地標前躍動登場！

市長高虹安表示，竹市多年來持續在春節期間辦理燈節，已成為最具代表性的活動之一。2026年過好年特別以「跳躍、前進」為核心，邀請深受親子族群喜愛的「RODY跳跳馬」擔綱主角，象徵竹市持續累積動能、勇往直前的城市精神，展期2月14日至3月8日。

主燈設計巧妙融合東門城與護城河的歷史意象，透過現代燈光藝術串聯在地文化，展現出竹市兼具科技感與童趣之美的獨特魅力。而除主燈展演外，8大主題燈區將Rody的童趣巧思融入竹市各大特色景點與城市風景之中，包括護城河、新竹公園，都能看見Rody可愛的身影穿梭其中，吸引大小朋友拍照打卡。

此外，市府在城市角落埋下驚喜彩蛋，特別將中央路與文化街口的行人號誌燈換上「RODY限定版」造型，紅燈時RODY乖巧站立，綠燈時則變換為奮力跳躍的姿態，讓民眾在等待過馬路時也能感受到節慶的趣味。

城銷處指出，農曆新年後的2月27日起至3月1日，護城河親水公園將舉辦熱鬧的元宵市集，集結超過50家風格質感攤商供民眾漫步尋寶，現場還會發送馬年限定RODY小提燈；2月27日及28日下午，更安排了豐富的DIY手作體驗與馬年限定RODY 小提燈發放，讓小朋友能親手打造屬於自己的年節紀念。而最受矚目的元宵晚會，將於2月27日17時在新竹火車站前廣場登場。活動資訊，請追蹤「跟風玩新竹」粉專。#

護城河也能看見Rody可愛的身影穿梭其中。（記者廖雪茹攝）

8大主題燈區將Rody的童趣巧思融入竹市各大特色景點與城市風景之中。（記者廖雪茹攝）

東門城、護城河、新竹公園，都能看見Rody可愛的身影穿梭其中，吸引大小朋友拍照打卡。（記者廖雪茹攝）

8大主題燈區將Rody的童趣巧思融入竹市各大特色景點與城市風景之中。（記者廖雪茹攝）

