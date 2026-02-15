孩子長大了也不退休！雲林6旬阿嬤重返職場樂喊「心中的燈再度亮起」

林彩雲（左）透過虎尾就業中心媒合到兼職清潔員工作，也讓她開心地說「心中的燈再度亮起」。（記者李文德攝）

因應高齡化與勞動力短缺，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，雲林縣63歲林彩雲，走過年輕喪夫陰霾，獨立扶養4名孩子，雖已當阿嬤的她仍希望站上社會舞台，透過媒合成為銀行兼職清潔員，既能在熟悉的職場上工作，還能領到獎勵金。她表示，現在踏出家門都欣喜不已。

林彩雲回憶，38歲那年突如其來車禍帶走了丈夫，面對戲劇化意外、看著尚在讀書的4名孩子，沒有時間悲傷，因此獨自扛起經濟重擔，每天清晨就到市場賣生鮮魚貨，一晃眼就10多年過去，隨後更是投入環境清潔工作，從基層人員開始做起，慢慢受到公司賞識做到領班，多年來只因一個信念「孩子要好好長大」。

林彩雲表示，直到任職公司案子中斷，不得不離開熟悉職場，2023年開始成了全職阿嬤含飴弄孫，不過等到孫子開始上幼兒園，生活趨於平靜，偌大房屋少了孩子嬉鬧聲音，心中多了失落，雖然兒子不斷跟她說可以放心享清福，但面對孩子房貸、家庭經濟等壓力，令她開始反覆想「還能再為自己做些什麼？」

林彩雲表示，去年鼓起勇氣走進虎尾就業中心，由服務人員依據她的需求與專長媒合到合適職缺，並協助運用「五五就業促進獎勵」措施推介上工，去年4月，她再次重返職場成為一家銀行的兼職清潔員，現在踏出家門準備上班的那一刻，彷彿找回久違的自己，重要的是心裡再次亮起的那盞燈。

就業中心主任廖家偉表示，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，鼓勵年滿55歲以上或45歲以上依法退休者重返職場，經公立就業服務機構推介就業並工作滿90日，即可申請每次3萬元獎勵金（部分工時1.5萬元），最多可請領2次，截至114年底雲林縣已有173人次申領到補助，補助金額達486萬元，計畫推動不僅讓中高齡朋友有更多重返職場的動力，也讓經驗重新成為社會的重要力量。

林彩雲雖可以含飴弄孫，但她仍不輕易喊退休，持續在職場上發光發熱。（記者李文德攝）

