澎湖開拓館3月狂想曲 澎湖4賢天馬行空展

澎湖四賢三月狂想曲，選擇在日式風格澎湖開拓館舉行。（掌上明珠提供）

農曆春節連假業已展開，澎湖4賢籌畫的《天馬行空・狂熱的三月天》展，即將在充滿能量與張力的3月，假澎湖開拓館舉行，此次聯展集結老謝（謝祖銳）、范光男、柯蔘海與歐柳室4位藝術家，透過鋼鐵、漂流木、木雕與陶藝等多元媒材，共同呈現「流動中的定力」主題。

歐柳室以鋼鐵與機械語彙為創作核心，將高壓與扭力轉化為藝術形體，展現強烈而成熟的力量質地；柯蔘海透過漂流木鑽孔與曲線構造，使光影穿透虛實之間，創造呼吸般的空間節奏；范光男在動盪環境中提煉沉穩，以強烈色感包覆典雅造型，轉化浮躁為內在定力；老謝關注空間能量與結構平衡，讓作品在未完成狀態中進場，以「定錨」方式穩定場域，使流動得以延續。

展覽主題不是對狂熱的放縱，而是在張力之中尋找沉穩的節奏。透過材料的轉化與結構的重組，4位藝術家共同展開一場關於力量、時間與呼吸的視覺對話。場地選於澎湖開拓館「掌上明珠（瑚途咖啡好食）」，保留日式老宅木構架與庭院綠意的空間。

庭院的風影與室內作品彼此呼應，使鋼鐵的張力、漂流木的呼吸、陶藝的沉穩與空間結構的平衡，在生活場域中自然展開。藝術不再孤立於展間，而是在日常氛圍中緩慢滲透。

觀展之餘，現場亦提供咖啡、仙人掌冰、鹹點、甜點與冷熱飲品，讓藝術與味覺體驗交織延伸。誠摯邀請各界蒞臨，在老宅庭院的光影流轉中，感受狂熱3月裡的沉穩節奏。

徜徉在日式庭園，有著無限天馬想像空間。（掌上明珠提供）

