高雄蓮池潭廟會之亂！煙火如「砲彈攻擊」觀眾 網批：無政府狀態

高雄市左營區蓮池潭是國際知名觀光景點，但昨天的廟會遶境活動，因交通封鎖、噪音污染引發眾怒，晚間的煙火秀，更赫見掉落的煙火如同「砲彈攻擊」觀眾，網友怒批「無政府狀態」。

從網路影片可見，蓮池潭畔坐滿欣賞煙火秀的觀眾，但數十顆煙火，直接掉落在觀眾區，猶如「砲彈爆炸」，火光四射，觀眾抱頭鼠竄。消防局及警方尚未說明受傷人數，以及是否依法究責主辦單位。

另外，由於警方核准廟會路權並大規模交通管制，當地居民抱怨必須不斷繞路、無法直接回家，平均塞車1個小時，加上施放鞭炮、工作人員違規行駛等等，民眾怒批「擾民」、「廟會之亂」、「無政府狀態」。

據了解，警方曾於1月23日召開協調會約制，但左營分局長李明道及左營區長蘇平福雙雙缺席。對此，兩人沒有說明出席與否，李明道說「已規劃妥適警力，維護活動現場安維秩序」，蘇平福僅呼籲「廟宇等民間團體辦活動需遵守相關規範，也請各相關單位針對空污、噪音、環境及交通公安等面向加強稽查」。

