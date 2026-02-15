為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄蓮池潭廟會之亂！煙火如「砲彈攻擊」觀眾 網批：無政府狀態

    2026/02/15 09:07 記者洪定宏／高雄報導
    廟會煙火如「砲彈攻擊」觀眾。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

    廟會煙火如「砲彈攻擊」觀眾。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

    高雄市左營區蓮池潭是國際知名觀光景點，但昨天的廟會遶境活動，因交通封鎖、噪音污染引發眾怒，晚間的煙火秀，更赫見掉落的煙火如同「砲彈攻擊」觀眾，網友怒批「無政府狀態」。

    從網路影片可見，蓮池潭畔坐滿欣賞煙火秀的觀眾，但數十顆煙火，直接掉落在觀眾區，猶如「砲彈爆炸」，火光四射，觀眾抱頭鼠竄。消防局及警方尚未說明受傷人數，以及是否依法究責主辦單位。

    另外，由於警方核准廟會路權並大規模交通管制，當地居民抱怨必須不斷繞路、無法直接回家，平均塞車1個小時，加上施放鞭炮、工作人員違規行駛等等，民眾怒批「擾民」、「廟會之亂」、「無政府狀態」。

    據了解，警方曾於1月23日召開協調會約制，但左營分局長李明道及左營區長蘇平福雙雙缺席。對此，兩人沒有說明出席與否，李明道說「已規劃妥適警力，維護活動現場安維秩序」，蘇平福僅呼籲「廟宇等民間團體辦活動需遵守相關規範，也請各相關單位針對空污、噪音、環境及交通公安等面向加強稽查」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播