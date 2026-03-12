為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強烈冷氣團來襲！今早晚寒冷多雲到晴 北東零星雨

    2026/03/12 06:42 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天白天陽光照射下，北部及東北部高溫仍可上升到18、19度。（資料照）

    中央氣象署表示，今天白天陽光照射下，北部及東北部高溫仍可上升到18、19度。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（12日）水氣偏少，除了花東地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區及新竹以北山區有零星短暫雨外，其他地區為多雲到晴。

    清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，西半部低溫12至15度，其他地區約16、17度，新竹及苗栗局部地區有10度左右低溫，白天開始冷氣團再度南下，由於這波冷氣團屬於乾冷的性質，白天陽光照射下，北部及東北部高溫仍可上升到18、19度，中部及花東約21到24度，南部可來到27至29度。

    天黑之後，各地氣溫會快速下降，天氣再度轉冷，中南部日夜溫差大。氣象署提醒，這波冷氣團仍有機會達到強烈大陸冷氣團的等級，早出晚歸請多添加衣物。

    此外，氣象署今天清晨4時32分發布低溫特報稱，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣等10縣市，清晨至上午有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，15至19度；金門晴時多雲，13至18度；馬祖晴時多雲，11至14度。第3號輕度颱風鸚鵡（NURI）向東北東朝關島方向前進，強度發展有限，對台灣天氣無影響。

    空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏空品區短時間可能達「橘色提醒」等級；金門為「橘色提醒」等級。

    氣象署預報，明天（13日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸及恆春半島有零星短暫雨。

    週六（14日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    下週日（15日）至週三（18日）各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    11 - 19 8 - 20 13 - 28 10 - 18

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

