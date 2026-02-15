台東鹿野聖安宮擲筊大賽初一登場 連擲20聖筊抱回百萬大獎

台東縣鹿野鄉聖安宮春節初一至初五將辦擲筊杯博大獎。（記者黃明堂攝）

新春期間民眾熱衷試手氣，除了購買刮刮樂，台東縣鹿野鄉永安村的聖安宮更提供了一個熱血沸騰的選擇。聖安宮今年步入連續第三年舉辦「新春擲筊挑戰賽」，預計於大年初一至初五舉辦。每日分為上午9至11點、下午2至4點兩個場次，只要民眾展現誠心，添300元香油錢並加入廟方官方LINE，即可取得參賽憑證，向媽祖祈求福氣與發財金。

今年的獎勵機制相當誘人，發財金從連續4個聖筊的2000元起跳，隨著聖筊數增加，獎金也呈階梯式翻倍。若能連續擲出15個聖筊，獎金即達10萬元；挑戰17個聖筊可獲50萬元；而若能突破天際、連續擲出20個聖筊，更可直接抱回高達100萬元的頭獎。為了回饋信眾，廟方今年還特別加碼，凡於活動期間內參加挑戰，皆可獲得小金錢龜一個，讓參與者都能帶回一份喜氣。

請繼續往下閱讀...

聖安宮主委李樹根表示，這項活動旨在營造熱鬧的春節氛圍，讓廟宇充滿歡笑與人潮。他強調，參賽前須先向媽祖上香祈求，因為「拜拜後再來擲筊才有意義」。去年的最高紀錄為12個聖筊，至今尚未有人成功挑戰20連筊的百萬神蹟。針對比賽規則，李主委也提醒，挑戰過程中若感到滿足可隨時收手保留獎金，但若選擇繼續挑戰下一階級卻失敗，原有的獎金將會減半。

除了刺激的挑戰賽，聖安宮在初一與初二上午更安排了精彩的民俗藝陣表演。大年初一由「關山舞穗民俗藝術團」帶來新春舞龍迎福，並邀請「關山工商原住民舞蹈團」展現奔放活力；初二則繼續由舞穗藝術團陪伴信眾賀新春。儘管籌備初期曾擔心經費，但憑藉信眾的默默支持與回捐，廟方決定維持高規格獎金，並預估今年將吸引5000至6000人次參與。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法