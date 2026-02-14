為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    轟狂過元宵！鹽水蜂炮體驗營 80名額報名到2/23

    2026/02/14 19:08 記者吳俊鋒／台南報導
    「鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅」今年元宵節再度登場，開放報名到3月23日截止，共有80個名額。圖為去年犁炮畫面。（資料照）

    「鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅」今年元宵節再度登場，開放報名到3月23日截止，共有80個名額。圖為去年犁炮畫面。（資料照）

    鹽水蜂炮列入世界三大民俗慶典，台南市文化局舉辦「2026年鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅」，帶領民眾真實感受火熱又刺激的極限運動，還可參觀知名的月津港燈節與月之美術館等周邊展覽，開放報名中。

    活動委由南瀛文化資產保護協會辦理，元宵節當天（3月3日）在鹽水國中、武廟與老街登場，包含蜂炮解說介紹，以及炮城的組裝體驗與施放，還有探訪民俗、古蹟等套裝行程，實際了解蜂炮組裝、施放，認識蜂炮的文化意涵，感受鹽水迷人特色。

    文化局長黃雅玲說，鹽水蜂炮被譽為世界三大民俗慶典之一，以驚險刺激聞名，稍有不慎就會受傷流血，堪稱最「火熱」的極限運動。營隊有專業的鹽水人師資帶領，從民俗起源到組裝技巧，還有施放時的標準裝備及動作教學，對於初次參與或擔心安全的外地遊客來說，「鹽水蜂炮體驗營」是體驗鹽水小鎮熱情的最佳入門選擇。

    黃雅玲說，蜂炮組裝體驗營上午由專業導覽員帶領學員，參訪八角樓、鹽水老街，介紹在地小吃鹽水意麵等，下午的課程則先以模型介紹蜂炮的製作程序，包含炮城的整理、清潔、曝曬、組裝、架設、蜂炮裝填及淨香爐除穢等重要儀式和傳統禁忌，現場並宣導蜂炮施放的安全觀念，讓學員有完整的認識。

    老師們接著帶領學員依組裝程序親自完成炮台組裝，最後在鹽水國中操場示範施放，有趣又富有深度教育意義，每年總吸引國內外團體報名參加。2026年鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅活動即日起開放報名，2月23日截止，共有80個名額。

