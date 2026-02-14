為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    巨型姆明谷極光秀明登場 中台灣燈會交管一次看

    2026/02/14 18:54 記者許國楨／台中報導
    2026中台灣元宵燈會15日在中央公園盛大登場。（市府提供）

    2026中台灣元宵燈會15日在中央公園盛大登場。（市府提供）

    中台灣元宵燈會即將點亮夜空，不必遠赴北歐追極光，今年在台中中央公園就能沉浸童話世界，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」為主軸，打造全台唯一60公尺寬巨型童話場景「極光下的姆明谷」，結合機械動態氣偶、聲光特效與舞台展演，讓民眾走進會呼吸的童話國度。

    主燈「極光下的姆明谷」以15公尺高的姆明家為視覺核心，紅瓦屋頂在藍紫光海中閃耀，小火車沿環形軌道穿越林間山谷，角色隨音樂律動登場；彩雷閃爍、煙霧翻湧、泡泡漫天飄散，高空綢吊舞者凌空旋舞，夜空彷彿真的出現極光。

    本屆燈會由台中市政府整合五大局處規劃七大主題展區，除姆明故事主軸外，還有童趣燈海、祈福燈林與奇幻動物世界，融合傳統花燈工藝與新媒體光影藝術，白天逛展、夜晚賞光影，一園多景，因預期人潮上看百萬，周邊交通也全面升級管制。

    展期自2月15日至3月3日（除夕休展），敦化路、凱旋路與啟航路等區域分階段封閉或限行，部分路段僅供接駁車進出；會場南側設置約3000席臨時機車停車位，周邊亦可利用台中國際會展中心、台中綠美圖與中央公園地下停車場等空間。

    園區緊鄰逢甲商圈與市區幹道，市府建議優先搭乘公車或捷運前往，假日另有免費接駁車往返轉運節點，外縣市旅客可轉乘台灣鐵路管理局或台灣高鐵再接駁入場，呼籲民眾事先查詢交通資訊、遵守停車規定，共同守護順暢與安全。

    中台灣燈會交通管制區域。（市府提供）

    中台灣燈會交通管制區域。（市府提供）

    中台灣燈會大眾運輸資訊。（市府提供）

    中台灣燈會大眾運輸資訊。（市府提供）

    中台灣燈會由台中市府5個局處共同策劃,設置7大主題展區。（市府提供）

    中台灣燈會由台中市府5個局處共同策劃，設置7大主題展區。（市府提供）

