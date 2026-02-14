高雄蓮池潭大封路！警方要求繞路 住戶哀號：我只想回家

左營蓮池潭廟會引發交通噪音空污等問題，嚴重妨礙住戶與長照機構安寧。（讀者提供）

國際知名的高市左營區蓮池潭周邊因為舉辦廟會、年貨採買、春節市集，今（14）日開始交通管制，不僅沿路交通大塞車，甚至妨礙長照機構安全出入，噪音更嚴重干擾住民長輩安寧，當地住戶哀號「我只想回家」。

據傳，某長照機構護理師上班被員警攔阻、要求繞路，護理師質疑交通管制「救護車怎麼來得及」？員警回應「來得及」，護理師再度質疑：「若要CPR根本就來不及。」對此，警方查證中。

當地居民在網路社團發文怒稱：「我們住這的到底該怎麼進出？路權能夠全區全道路申請？我們住這被管制不讓進！你們進出很高興！沒戴安全帽到處亂騎很開心！我只想回家！到底在管制什麼東西？？？」

另有長照機構住民家屬投訴：「擴音器直對著機構，每年都要搞一次。舞台緊臨長照機構，太不合理，對弱勢長輩造成莫大風險，噪音、急救都是。」

據了解，蓮池潭周邊今天舉辦廟會、今起三天為哈囉市場年貨採買、2月17日至2月22日高市府舉辦市集，也就是今起長達9天「大封鎖」，長照機構及當地住戶的安寧首當其衝。

主責的左營分局指出，1月23日召開私人宮廟遶境協調會，約制廟方做好相關準備作為，但仍有違規行為，已舉發未戴安全帽45件、闖紅燈12件、遶境逾時2件、違規擺攤6件，最高可裁罰10萬6500元，垃圾及噪音部分由環保局裁罰。

左營蓮池潭廟會妨礙長照機構出入，畫面左側白色塔柱上就是擴音喇叭，也被質疑噪音擾民。（讀者提供）

