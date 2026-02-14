鹽水永成戲院「藝馬當先」農曆年限定活動 播映4部經典本土老電影

台南市政府在永成戲院推出春節限定活動，安排精彩的表演節目。（南市文化局提供）

台南市政府在被列為歷史建築的鹽水區永成戲院推出「藝馬當先」農曆年限定活動，播映4部經典的本土原創老電影，並結合精彩的表演，在懷舊的氛圍中歡樂迎新，邀請大家一起來文化走春。

南市文化局指出，永成戲院的春節限定活動，從17日到20日，亦即大年初一至初四，每天下午3點起，邀請街頭藝人帶來演出，炒熱過年氣氛。

目前規劃，年初一由劍玉師小螺絲帶來趣味雜耍，1初二邀請GJ黃國忠以手指間靈活操控水晶球，呈現宛如飄浮於空中的細膩，且富有魔幻感的視覺效果。

初三、初四分別邀請秋韻絲竹融合樂團，以及溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶來表演，陪伴大家度過充滿新春時光。

從初一到初四的每天上午時段，也將播放紀錄片《臺南流行音樂地圖－阿爸的歌本》，透過影像帶領觀眾深入認識台語流行音樂的發展歷程，介紹重要音樂人物、關鍵音樂地景，以及在地音樂產業的形成與演變脈絡。

晚間則輪播台灣原創老電影，包含李安導演的《囍宴》與《飲食男女》、陳玉勳導演的《熱帶魚》，以及卡通版《蝴蝶夢-梁山伯與祝英台》等。

文化局提到，透過播放輕鬆、有趣的台灣喜劇電影來歡度新年，歡迎民眾遊逛月津港燈節後，可以來此歇腳，感受一下看戲的古早氛圍。

