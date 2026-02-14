宜蘭燈篙林道櫻花綻放 山櫻、吉野櫻春節將大爆發

燈篙林道全長約4公里，1600棵櫻花散落在各個路段，處處有驚喜，歡迎遊客走春賞櫻。（記者游明金攝）

宜蘭縣知名賞櫻步道員山鄉燈篙林道，櫻花綻放。燈篙林道促進會表示，最壯觀的林道入口處山櫻，整排54棵已開了7成，往年花況之美被山友形容為「火龍」，預計春節期間全面盛開，1600棵各種櫻花遍布林道，處處有驚喜，歡迎遊客走春賞櫻。

燈篙林道種植的櫻花品種相當多，有河津櫻、山櫻、粉紅佳人、香水櫻、吉野櫻、墨染與富士櫻等，共有1600多棵，林道全長約4公里，櫻花散落在各個路段，是宜蘭最出名的櫻花林道。

宜蘭縣燈篙林道促進會總幹事林建成說，燈篙林道的山櫻已開始綻放，而且是數量最多、是最主要的「種植部隊」，獨立樟段的山櫻開始盛開，林道3至3.7公里處望林找龜附近的山櫻、香水櫻、昭和櫻也開了7成，這幾天回暖，開花速度會加快。

而遊客最為期待、花況也最壯觀的林道入口處0.4到0.7公里處大爬坡段的山櫻；林建成說，目前已開了7成，預計2月17日年初一會盛開，整排54棵山櫻同時綻放，會開得非常漂亮。

林道2.5至3.2公里段還有粉紅佳人，預計2月底綻放；入口處0.4公里段的墨染則會3月20日到3月底開花，這段時間到燈篙林道健走，處處都可以賞花。

今年協會在燈篙林道最上方的賞景平台，新設一處「櫻花谷」，移種了5、60棵的山櫻與粉紅佳人，由於新移植，今年花期較慢，預計3月才會開花，也非常值得期待。

林建成指出，燈篙林道是開放的，不會管制車輛，它本來就是產業道路，況且有些小孩、老人腳力不好，無法走上山，希望藉由開車賞景、賞櫻，但請駕駛人慢慢開，注意禮讓與安全。

他並呼籲山友加入宜蘭縣燈篙林道促進會臉書社團，每天都有山友提供花況變化，可以作為上山賞花資訊與參考。

宜蘭縣知名賞櫻步道員山鄉燈篙林道，櫻花綻放；最壯觀的林道入口處山櫻已開滿7成，往年花況之美被山友形容為「火龍」，預計春節期間全面盛開。（簡滄瀴提供）

