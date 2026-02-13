高捷加環狀輕軌 去年客運收入首度突破20億

高雄捷運及輕軌去年的客運收入，首度超過20億元。（記者侯承旭攝）

高雄捷運系統（包含捷運紅線、捷運橘線、環狀輕軌）去年的客運收入首度突破20億元，創下歷史新高。

根據交通部最新統計，去年高雄捷運系統全年的客運收入達21.88億元，比前年增加約3.77億元，創下歷史新高。高雄捷運從2008年陸續通車以來，隔年客運收入就突破10億元，且逐年穩定成長，直到2021年因疫情嚴峻，民眾減少外出及搭乘大眾運輸，當年高雄捷運的客運收入萎縮至只剩9.02億元，隨後因疫情趨緩，運量逐漸恢復，客運收入也快速回溫。

高市府分析，受惠於交通部T-PASS及演唱會等大型活動，加上環狀輕軌投入營運，軌道運輸路網日趨完善，都有利於高雄捷運的運量與收入。

根據交通部的統計，去年高雄捷運系統的整體運量達8463.9萬人次，平均每天運量為23萬1890人次。其中，捷運紅線去年的總運量為5418.3萬人次、捷運橘線運量為1171.9萬人次、環狀輕軌運量為1333.6萬人次，當年環狀輕軌興建時曾遭多方反對，時任高雄市長韓國瑜還下令停工，隨著輕軌完工全線營運後，已連續2年的運量都超過1200萬人次。

