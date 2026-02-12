台南鹿耳門聖母廟高空煙火 花火迎春2/28日登場

台南鹿耳門聖母廟國際級高空煙火表演，將於2月28日登場。（南市府提供）

台南市正統鹿耳門聖母廟每年為迎接新春，斥資上千萬元，舉辦國際級高空煙火表演，結合傳統祈福、民俗科儀與藝文展演的新春嘉年華系列活動，將於2月28日登場，廟方邀請全國信眾共襄盛舉，一同祈求來年風調雨順、國泰民安。

鹿耳門聖母廟今年特別擴大舉辦「花火迎春系列活動」，讓民眾在媽祖庇護下，共度熱鬧的新春佳節。聖母廟表示，希望透過這一系列活動，讓更多年輕世代認識傳統文化，在媽祖的護佑下迎接新的一年。

南市副市長姜淋煌表示，安全是活動成功的基石，為讓所有參與民眾遵循安全規範，今年特別宣導在參加炸蜂炮、搶春牛等活動時，需佩戴適當防護裝備，並於活動當日遵從現場工作人員指導，以確保活動順利進行，讓大家都能在平安喜樂的氛圍中參與搶春牛、沖蜂炮、高空煙火秀等活動。

今年2月28日「花火迎春」活動典禮全程依循古禮進行，在鞭春牛及唱頌鞭春贊後，隨即開放信眾參與搶春牛，當晚也將同步推出無人機展演、國際級高空煙火觀摩秀，並結合南台灣最具代表性的集中式祈福驅邪蜂巢炮，現場設置12座蜂巢式巨型炮台，火樹銀花、接續高空煙火秀以光耀夜空，打造震撼人心的視覺饗宴。

鹿耳門聖母廟結合傳統祈福、民俗科儀與藝文展演的新春嘉年華系列活動，廟方邀請全國信眾一起共襄盛舉。（南市府提供）

