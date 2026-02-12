昇恆昌「點點幸福」匯聚愛心 跨海送物資到金門家扶

昇恆昌「點點幸福」公益計畫，將會員累積點數兌換為生活物資，由昇恆昌金湖廣場經理劉雅均（前排右4）、經理蕭碧蓮（前排右3）、副理李明樺（前排右2）等人送往金門家扶中心，家扶扶幼主委許燕輝（前排左3）回贈感謝狀。（金門家扶中心提供）

昇恆昌股份有限公司會員化小愛為大愛，將消費累積點數變成生活物資，透過昇恆昌跨海送至金門家扶中心，由家扶扶幼主委許燕輝代表接受，共同送到受扶助家庭手中。

昇恆昌「點點幸福」公益計畫，邀請RICHCLUB會員透過捐「點」獻愛，將累積點數兌換為生活物資，由昇恆昌金湖廣場經理劉雅均、經理蕭碧蓮、副理李明樺率隊前往金門家扶中心，將物資分裝整理送至扶助家庭，許燕輝回贈感謝狀。

劉雅均說，昇恆昌希望透過「點點幸福」公益計畫，讓公益參與變得更簡單，也讓每位會員都能在日常消費中投入社會關懷；此次活動匯聚會員的愛心，期待為扶助家庭減輕生活壓力，陪伴孩子安心成長。

許燕輝說，昇恆昌及RICHCLUB會員的暖心支持，讓點滴累積的點數化為實際生活物資，對於經濟壓力較重的家庭而言，不僅補充扶助家庭日常所需，更能感受來自社會的關懷與支持，尤其是農曆春節將屆，更為受扶助家庭帶來一股暖流。

金門家扶中心主任洪依帆指出，家扶服務對象多為單親、隔代教養或照顧負荷沉重的經濟弱勢兒少家庭，目前約200戶；家扶提供「穩定生活」、「教育提升」及「能力培養」3大面向的服務，以回應家庭在不同成長階段的需求。

洪依帆表示，昇恆昌不僅推動「點點幸福」公益計畫，平時也響應家扶園遊會及兒童保護宣導活動，不僅擔任志工協助活動，也提供生活物資支持中心的服務，多年來穩定而實際的投入，已經成為金門家扶中心的重要後盾。

