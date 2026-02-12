為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今天「天神下降」 廖大乙:把握關鍵10天求好運

    2026/02/12 17:18 記者陳鳳麗／南投報導
    民俗專家廖大乙。（記者陳鳳麗攝）

    民俗專家廖大乙。（記者陳鳳麗攝）

    昨日農曆12月24日「送神」和「清屯」，今天「天神下降」，民俗專家廖大乙指出，眾神明返天庭述職10天，天神今天即派「稽核官」下凡考核神明有無如實稟報，建議今日起把握10天的關鍵時刻，準備吉祥寓意水果，向大利方東方或西方祈求天神賜好運。

    今天是農曆12月25日，農民曆標注是「天神下降」和「天德」日，由於昨日是送神日，不少人一早就忙著備供品恭送各神明返回天庭，等到大年初四「接神」日，再接神明返回人間，因此無法理解為何才送神1天，今天就「天神下降」。

    民俗專家廖大乙表示，包括家裡的灶神和供奉的家神，還有宮廟的眾神明，農曆12月24日都返回天庭，向天神玉皇大帝稟報人間這一年來的功過是非，而人們在送神前都準備糕餅、水果、甜茶等供品，請神明能在天神面前多美言，玉皇大帝擔心神明們未照實回報，因此今天開始派天庭的「稽核官」到人間考核10天，等大年初四神明回到人間後，初九為天公（天神）祝壽後，元宵節（上元節）即會天官賜福人間。

    今天「天神下降」後，一連10天稽核官都會代替玉皇大帝在人間巡視考核，因此這10天是關係個人未來有無福氣的關鍵時間，一定要謹言慎行，切記不可口出惡言，勿做損人之事，且多行善。

    「天神下降也是祈求好運的時間！」廖大乙說，今天起一連10天，可在室外見天的地方，雙手合十向大利方東方或西方的方向祈願，也可準備香蕉、梨、鳳梨有「招來旺」的寓意，或是再增加李子和蘋果變成「招你來旺果」的吉祥寓意，誠心向天神祈求財運、考運或事業運，即會為自己招來好運。

    「天神下降」後有10天時間，可向天神求好運，除爻手合十祈求，也可準備香蕉、李、梨、旺來、蘋果見天敬拜，取「招你來旺果」之吉祥寓意。（記者陳鳳麗攝）

    「天神下降」後有10天時間，可向天神求好運，除爻手合十祈求，也可準備香蕉、李、梨、旺來、蘋果見天敬拜，取「招你來旺果」之吉祥寓意。（記者陳鳳麗攝）

    今天農曆12月25日，農民曆標注「天神下降」。（記者陳鳳麗攝）

    今天農曆12月25日，農民曆標注「天神下降」。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播