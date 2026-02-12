為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中壢馬祖新村眷村文創園區「眷味．茶味」特展 重現1970年代

    2026/02/12 17:17 記者周敏鴻／桃園報導
    馬村設計實驗室「眷味．茶味」特展，即起展出到4月19日。（桃園市政府提供）

    馬村設計實驗室「眷味．茶味」特展，即起展出到4月19日。（桃園市政府提供）

    桃園市中壢區「馬祖新村眷村文創園區」即起到4月19日，在1到3號眷舍的馬村實驗藝廊舉辦馬村設計實驗室「眷味．茶味」特展，透過情境重現，帶領民眾回顧1970年代的眷村日常，體驗當時眷村居民以茶會友的生活風貌。

    桃園市政府文化局2021年起推動「馬村設計實驗室計畫」，陸續推出多款兼具美學與實用性的文創商品，希望讓眷村文化以嶄新形式呈現，文化局說，「眷味．茶味」特展以茶為媒介，推出「馬村快客杯」、「馬村眷村明信片茶包」，還結合大溪老茶廠生產「桃韻紅茶」、「青心甘綠茶」，讓民眾認識製茶的勞動與眷村日常的喝茶文化。

    特展內容「馬祖新村眷村的喝茶場景」還重現了眷村房間與守望相助隊小屋，讓民眾回到物資尚不充裕的年代，感受茶在眷村生活中的溫度，希望過去的「喝茶時刻」能轉化為現在的文化語言，相關資訊可上「馬祖新村眷村文創園區」臉書粉絲專頁查詢。

    馬村設計實驗室「眷味．茶味」特展，即起展出到4月19日。（桃園市政府提供）

    馬村設計實驗室「眷味．茶味」特展，即起展出到4月19日。（桃園市政府提供）

    熱門推播