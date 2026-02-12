為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    先替阿公添暖衣！苗栗女童孝心感動市長 獲助學到研究所

    2026/02/12 17:25 記者彭健禮／苗栗報導
    小庭（左）答應苗栗市長余文忠（右）一定會認真讀書，未來要當律師揚善除惡應苗栗市長余文忠一定會認真讀書，未來要當律師揚善除惡。（記者彭健禮攝）

    小庭（左）答應苗栗市長余文忠（右）一定會認真讀書，未來要當律師揚善除惡應苗栗市長余文忠一定會認真讀書，未來要當律師揚善除惡。（記者彭健禮攝）

    苗栗家扶中心150名扶助兒少，受家扶委員捐助，日前到服飾店添購新衣，每人1500元額度，國小五年級女童「小庭」擔心患有心臟病的阿公穿得不夠暖，幫阿公買保暖衣物。小庭的孝順體貼，讓身為家扶委員的苗栗市長余文忠感動不已，今（12）日下午到小庭家，包給她1萬元紅包，承諾負擔小庭爾後到研究所的學費，小庭也答應余文忠會認真讀書，未來要當律師揚善除惡。

    小庭的父母離異，與姊、弟3人由祖父母照顧。但小庭的祖父在清潔廠做拆彈簧床墊，賣彈簧管的資源回收工作，收入並不穩定，祖母則患乳癌，須每半年追蹤，家境清苦。小庭3姊弟自2021年7月起，由苗栗家扶中心提供經濟扶助至今。

    面對家庭困境，年紀小小的小庭卻保持樂觀正向態度，不僅在校學業成績名列前茅，也積極參加學校活動，還是農會四健會的小小解說員，展現多元才華，備受同學及師長喜愛。

    7日，苗栗家扶中心150名扶助兒少，受家扶委員捐助，到服飾店添購新衣，每人1500元額度，小庭擔心患有心臟病的阿公穿得不夠暖，幫阿公買保暖衣物。

    余文忠得知，深受感動，除了當天買給小庭外套與棉被，今天下午更到小庭家拜訪，致贈小庭祖父母滋養品，還送給小庭1萬元紅包，承諾負擔小庭爾後到研究所的學費，甚至生活費上有需求，他也願意協助。

    對於這份珍貴的大禮，小庭與祖父母喜出望外，小庭也答應余文忠一定會認真讀書，她說，未來要當律師揚善除惡。

    苗栗市長余文忠（右1）拜訪與小庭（右2）、小庭的祖父母，承諾負擔小庭爾後到研究所的學費。（記者彭健禮攝）

    苗栗市長余文忠（右1）拜訪與小庭（右2）、小庭的祖父母，承諾負擔小庭爾後到研究所的學費。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播