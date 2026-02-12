先替阿公添暖衣！苗栗女童孝心感動市長 獲助學到研究所

小庭（左）答應苗栗市長余文忠（右）一定會認真讀書，未來要當律師揚善除惡應苗栗市長余文忠一定會認真讀書，未來要當律師揚善除惡。（記者彭健禮攝）

苗栗家扶中心150名扶助兒少，受家扶委員捐助，日前到服飾店添購新衣，每人1500元額度，國小五年級女童「小庭」擔心患有心臟病的阿公穿得不夠暖，幫阿公買保暖衣物。小庭的孝順體貼，讓身為家扶委員的苗栗市長余文忠感動不已，今（12）日下午到小庭家，包給她1萬元紅包，承諾負擔小庭爾後到研究所的學費，小庭也答應余文忠會認真讀書，未來要當律師揚善除惡。

小庭的父母離異，與姊、弟3人由祖父母照顧。但小庭的祖父在清潔廠做拆彈簧床墊，賣彈簧管的資源回收工作，收入並不穩定，祖母則患乳癌，須每半年追蹤，家境清苦。小庭3姊弟自2021年7月起，由苗栗家扶中心提供經濟扶助至今。

面對家庭困境，年紀小小的小庭卻保持樂觀正向態度，不僅在校學業成績名列前茅，也積極參加學校活動，還是農會四健會的小小解說員，展現多元才華，備受同學及師長喜愛。

7日，苗栗家扶中心150名扶助兒少，受家扶委員捐助，到服飾店添購新衣，每人1500元額度，小庭擔心患有心臟病的阿公穿得不夠暖，幫阿公買保暖衣物。

余文忠得知，深受感動，除了當天買給小庭外套與棉被，今天下午更到小庭家拜訪，致贈小庭祖父母滋養品，還送給小庭1萬元紅包，承諾負擔小庭爾後到研究所的學費，甚至生活費上有需求，他也願意協助。

對於這份珍貴的大禮，小庭與祖父母喜出望外，小庭也答應余文忠一定會認真讀書，她說，未來要當律師揚善除惡。

苗栗市長余文忠（右1）拜訪與小庭（右2）、小庭的祖父母，承諾負擔小庭爾後到研究所的學費。（記者彭健禮攝）

