台中火車站乾淨、明亮過春節 今天、2/25大掃除

台中市交通局派員進行台中火車站環境大清潔。（台中市政府提供）

台中火車站候車環境常遭詬病，農曆春節即將到來，台中市政府交通局今天及25日展開一次大清掃，部分區域夜間進行，避免影響旅客；春節期間持續強化服務，確保城市重要門戶維持明亮、乾淨且友善的公共空間品質。

交通局長葉昭甫說，每逢春節連假，台中火車站人潮就會大量增加，市府為此已提前完成整體規劃，已於今天及春節後（25日）會辦理一次環境大清洗作業，站體公共空間全面洗刷地板、打磨及消毒清潔，確保提供市民朋友乾淨、安心的候車空間。

葉昭甫說，台中車站屬於開放式公共場域，春節期間將平時吸引更大量人潮聚集，交通局除了既有清潔人力，已加強調度清潔量能，尖峰時段提高巡查頻率，依人潮狀況彈性調整清潔時程，確保公共區域隨時維持良好狀態。

交通局說，春節期間除定時安排清潔人員分時段打掃，也請專責人員持續進行場域巡檢，發現髒亂點立即清理，保持公共環境衛生，籲請民眾與市府共同維持車站環境整潔，讓進出台中的每一位旅客都能感受「乾淨、友善城市」的良好印象。

交通局補充，春節期間市府也將持續投入人力與資源，守護城市門戶的整潔與秩序，請民眾務必將垃圾妥善投入垃圾桶，遵守垃圾不落地、不亂丟菸蒂等規定。如有亂丟廢棄物或於禁菸區吸菸等違規行為，將依《廢棄物清理法》及《菸害防制法》開罰。

此外，善心人士或民間團體欲提供街友關懷與物資協助，市府社會局已設置專責窗口，可協助統籌及媒合相關發放資源，民眾可事先與社會局聯繫，有效運用愛心資源，避免造成環境髒亂或資源浪費。

台中市政府派員利用夜間時段台中車站大清洗。（台中市政府提供）

